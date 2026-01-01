澳網｜莎巴蘭卡輕鬆個半鐘入四強　施維列夫辛苦過關

澳洲公開賽進入到下半段，女單的八強戰，世界排名第1的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka），僅花個半小時就擊敗美國的年輕球手伊娃祖域絲（Iva Jovic）晉身四強。至於男單的首場八強賽事，3號種子的施維列夫（Alexander Zverev）以盤數3:1艱辛擊敗美國的越南裔球手田亮拿（Learner Tien）。

上屆冠軍的姬絲（Madison Keys）出局，「一姐」的莎巴蘭卡有機會重奪這項大滿貫冠軍。面對僅18歲的祖域絲。莎巴蘭卡首盤已先打破祖域絲的發球局，以局數6:3先取第1盤。第2盤的比賽莎巴蘭卡更是連破對手的3個發球局，以6:0的局數再下一城，比賽僅花1小時29分鐘就盤數贏2:0晉身四強。莎巴蘭卡是過去38年來，第3位連續8次打入大滿貫四強的女子網球手，之前2位分別是達雲波特（Lindsay Davenport）以及軒芝絲（Martina Hingis）。莎巴蘭卡賽後表示：「我認為我達到的成就是難以置信。一直帶領我的都是我一直以來的專注。一直專注在正確的事情會對保持穩定很有幫助。」