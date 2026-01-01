英超｜前利物浦球員加歷查憂失歐聯席位　史洛治將難保帥位

上季英超冠軍的利物浦，目前在聯賽只排第6，比剛易帥的曼聯還要低。球隊今季斥巨資增兵，但表現未如預期，作為球評的前利物浦守將的加歷查（Jamie Carragher）指，對紅軍爭取來季歐聯席位感擔憂，並且認為這會令領隊史洛治（Arne Slot）難保帥印。

今季斥資4.5億英鎊增兵的利物浦開季取得5連勝，不過球隊在之後開始下滑，聯賽目前排第6，落後車路士及曼聯1分。對於紅軍的前景，加歷查在電視節目上表示擔憂：「如果你無法晉身歐聯，今季在花這麼多之下都不能為利物浦贏得聯賽，我不認為你會是站得住腳。在歐聯的席位之前，我對利物浦真正的擔憂是目前英超3大重要元素，即是死球處理、反擊的足球以及面對密集。利物浦沒有一樣是可以應對，我們現在見到，是一隊不適合英超聯賽的英超球隊。當你見到曼聯和車路士在過去數星期做的，你開始發現利物浦可能真的會在歐聯位置之外，我是真的替他們擔心。」