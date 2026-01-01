英超｜前利物浦球員加歷查憂失歐聯席位　史洛治將難保帥位

上季英超冠軍的利物浦，目前在聯賽只排第6，比剛易帥的曼聯還要低。球隊今季斥巨資增兵，但表現未如預期，作為球評的前利物浦守將的加歷查（Jamie Carragher）指，對紅軍爭取來季歐聯席位感擔憂，並且認為這會令領隊史洛治（Arne Slot）難保帥印。
今季斥資4.5億英鎊增兵的利物浦開季取得5連勝，不過球隊在之後開始下滑，聯賽目前排第6，落後車路士及曼聯1分。對於紅軍的前景，加歷查在電視節目上表示擔憂：「如果你無法晉身歐聯，今季在花這麼多之下都不能為利物浦贏得聯賽，我不認為你會是站得住腳。在歐聯的席位之前，我對利物浦真正的擔憂是目前英超3大重要元素，即是死球處理、反擊的足球以及面對密集。利物浦沒有一樣是可以應對，我們現在見到，是一隊不適合英超聯賽的英超球隊。當你見到曼聯和車路士在過去數星期做的，你開始發現利物浦可能真的會在歐聯位置之外，我是真的替他們擔心。」
促盡快為防線增兵
他再說：「一旦你開始擔心下個賽季能否獲得歐聯資格，我認為當我們談論領隊的工作時，情況就完全不同了。對我來說，那完全是兩回事。作為聯賽冠軍，花費了4.5億英鎊，擁有英超聯賽最高的薪酬開支，卻沒能參加歐聯，這通常是決定聯賽最終排名的最重要因素，我認為你是有很多問題需要認真思考。」
對於紅軍的收購策略，加歷查表示：「利物浦的策略永遠都是等待他們想要的人，而不是臨急抱佛腳。利物浦目前缺少後防，如果他們在夏天願意多付一點，我支持這一點。我不希望利物浦去買一個他們完全十足信心的球員。在今個夏天之外，利物浦在過去7至8年在轉會市場的收購都很好，但今季看來就不太好。我仍支持他們作出正確的決定，收購一個守將。因為如果華基爾雲迪積克（Virgil van Dijk）受傷，他們這季就完了。可能他們有後備方案，不過我不想他們亂收購。」