歐聯｜曼城掃「雷」博「大」炒

為避免重蹈去屆覆轍、兼有機會助英超完成「壯舉」，「藍月」曼城今晚在歐聯聯賽主場迎戰土超班霸加拉塔沙雷，除了主攻博大炒別無他想；首席射手艾寧夏蘭特(Erling Haaland)近期陷入球荒，可幸前線兵源充足，對手作客也不會死守，主勝賠率雞肋，中位數[3.5]球大盤，可作首選。(球賽編號FB2755，1月29日04:00開賽) 6支參加歐聯聯賽的英超隊，7輪過後有5隊排頭8名之內，唯獨上輪作客1比3爆大冷敗走波杜基林特的曼城，目前以13分排在第11位；由於得失球差較其他同分球隊輸蝕，要助英超「壟斷」前八的6個席位，藍月或要大勝才成事。

該隊正正在上屆歐聯跌入淘汰圈附加賽被皇家馬德里踢走，今季當然不想重蹈覆轍。防中猛將洛迪卡斯簡迪(Rodri)上仗「極速」領兩黃一紅，今場停賽；兩大新兵馬克古希(Marc Guehi)及安東尼施美安(Antoine Semenyo)亦不合上陣資格，防線續有隱憂。 夏蘭特處低潮 馬莫殊有態 可幸埃及射手奧馬馬莫殊(Omar Marmoush)上仗聯賽擔正只用了6分鐘已入波，就算夏蘭特正陷近9場上陣比賽只入一球12碼的低迷狀態，由馬莫殊以及上仗聯賽只後備出場的攻中菲爾科頓(Phil Foden)及快馬謝利美杜古(Jeremy Doku)組成的攻擊組合，仍有強大火力攻陷土超班霸的防線。