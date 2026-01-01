歐聯｜聯賽煞科日爭前8 主場PSG鬥攻打「卡」

歐聯聯賽今晚同時間上演18場大戰，焦點落在前8名直入淘汰賽的爭位戰；其中衛冕的巴黎聖日耳門(PSG)，今場跟來訪的英超紐卡素同樣求勝不求和，入球中位數[3/3.5]球，照捧大盤睇入球騷。(球賽編號FB2766，1月29日04:00開賽)

雖說大巴黎上屆歐聯聯賽是以第15名先躋身淘汰圈附加賽，繼而在16強起連殺三支英超隊，最終決賽大炒國際米蘭封王，年終食尾胡捧走洲際盃。可惜踏入新一年，已重返法甲榜首的PSG在盃賽運程欠佳，先在法足盃被「鄰居」巴黎FC踢出局；然後上周中作客葡超士砵亭，在全場圍攻對手兼三吃詐胡下，最終完場前慘被絕殺輸2比1。名帥安歷基賽後大嘆輸波只因「足球是爛運動」，深深不忿。