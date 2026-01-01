歐聯｜聯賽煞科日爭前8 主場PSG鬥攻打「卡」

歐聯聯賽今晚同時間上演18場大戰，焦點落在前8名直入淘汰賽的爭位戰；其中衛冕的巴黎聖日耳門(PSG)，今場跟來訪的英超紐卡素同樣求勝不求和，入球中位數[3/3.5]球，照捧大盤睇入球騷。(球賽編號FB2766，1月29日04:00開賽)
雖說大巴黎上屆歐聯聯賽是以第15名先躋身淘汰圈附加賽，繼而在16強起連殺三支英超隊，最終決賽大炒國際米蘭封王，年終食尾胡捧走洲際盃。可惜踏入新一年，已重返法甲榜首的PSG在盃賽運程欠佳，先在法足盃被「鄰居」巴黎FC踢出局；然後上周中作客葡超士砵亭，在全場圍攻對手兼三吃詐胡下，最終完場前慘被絕殺輸2比1。名帥安歷基賽後大嘆輸波只因「足球是爛運動」，深深不忿。
迪比利格魯吉亞球王養精蓄銳
如今大巴黎跟另外7支球隊，包括今晚對手紐卡素，同是7戰13分排第6至13位，形勢極度緊湊；若然PSG今晚再度失分，隨時又要再跌入淘汰圈附加賽，預計上仗聯賽小勝歐塞爾時只後備出的王牌前鋒奧士文尼迪比利(Ousmane Dembele)，以及上周中歐戰一度攻入扳平球的格魯吉亞猛將基華拉斯基利亞(Kvaratskhelia)，今場會擔正聯手攻堅。以球隊季內3戰歐聯主場共入10球的勁勢，包括5比3氣走英超熱刺，今場主攻本錢雄厚。
紐卡素作客照攻
紐卡素上仗歐聯主場以3比0大炒燕豪芬，雖然之後英超在地頭受挫阿士東維拉，但當時先收起長人中鋒禾達美迪(Woltemade)，而隊長中堅丹般恩(Dan Burn)因胸骨受傷缺陣10場後，同場已坐後備席。球隊已起碼穩取歐聯淘汰圈附加賽一席，以季內歐戰作客4比0大炒聖基萊斯聯、1比2反輸馬賽及被利華古遜逼和2比2，場場作客鬥攻格，今場更無退縮理由。
PSG對上16次主場鬥英超隊，共炮製54球兼當中14場雙方俱有入球，今場又會一場「大」戰格局。
