F1｜紅牛赫查次日測試炒車

一級方程式（F1）賽車的比賽雖然在3月才展開，不過近幾日正在西班牙的巴塞隆拿為各車隊進行測試。在第2個測試日，獲提拔上紅牛車隊的法國車手赫查（Isack Hadjar）卻因為濕滑的場地，令賽車撞欄需要維修。新賽季在新的戰車條件改動之下，各車手及車隊仍在收集測試數據。

2026年的一級方程式賽車，在引擎及賽車的系統上作出規則的轉變，當中賽車的引擎將以混能驅動，燃油與電池將佔各半。由於有關的測試都是閉門舉行，故媒體只能透過內部訊息了解狀況。在新車的測試上，有不少的車手覺得新的引擎感覺不錯。在第2日於巴塞隆拿的測試遇到天雨，據目擊者稱，21歲的赫查在把全雨胎換回半雨胎的第一個圈，在進入最後一個彎時因為濕滑的跑道而失控撞欄。據紅牛的總監梅基斯（Laurent Mekies）表示：「今個下午是個很棘手的狀況，所以以這方式結束是非常不幸，不過這是比賽一部份。昨日伊薩克（赫查）在賽車上的表現非常出色，圈數很多，學習進步明顯，也給工程師們提供了很多意見，不過今日卻出現了這些情況。我們會盡力修復賽車，看看接下來會發生甚麼。」