NBA｜雷霆贏鵜鶘中止連敗　活塞挫金塊繼領東岸

受傷兵困擾的奧克拉荷馬城雷霆，在基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻入29分之下，以104:95擊敗新奧爾良鵜鶘，中止球隊的2連敗走勢。至於東岸的「一哥」底特律活塞就作客以109:107險勝丹佛金塊，繼續在東岸領先。
雷霆因為受傷，缺少了謝倫威廉士（Jalen Williams）、赫頓史丹（Isaiah Hartenstein）及卡臣華萊士（Cason Wallace）3個主力，還有後備的卡魯素（Alex Caruso）。球隊之前已連輸2場，令球隊今季累積至第10場敗仗。面對賽前2連勝的鵜鶘，兩隊首節齊齊手緊，鵜鶘全節26投4中，得14分，而雷霆也好不了多少，只取17分。兩隊第2節回復狀況之後，半場雷霆領先48:46。第3節，雷霆在賀姆根（Chet Holmgren）單節攻入14分之下，為球隊開始拉開差距，加上SGA在第4節亦有10分貢獻，令雷霆以104:95贏波，避免今季首次的3連敗。SGA今場個人取得29分，不過隊友的賀姆根瞻前顧後，個人攻入20分之餘，更取得14個籃板以及5次封阻。後備的伊沙亞祖（Isaiah Joe）亦有17分的貢獻。雷霆目前以38勝10負繼續在常規賽領先。
奧克拉荷馬城雷霆對新奧爾良鵜鶘精華
謝姆梅利末段射失2罰球輸波
至於在東岸領先的活塞，作客去到丹佛市。在根寧咸（Cade Cunningham）與杜拜亞斯夏利斯（Tobias Harris）各取22分之下，以109:107險勝金塊。金塊在最後階段本來有3個罰球可以追平，但是謝姆梅利（Jamal Murray）3罰中1，未能為金塊迫入加時。活塞以34勝11負繼續領先東岸。
同日比賽，3支東岸球隊主場贏波，紐約人在主場103:87擊敗薩克拉門托帝王、費城76人贏密爾沃基公鹿139:122、華盛頓巫師以115:111贏波特蘭拓荒者。而鳳凰城太陽主場就以106:102贏布魯克林籃網，猶他爵士主場103:115不敵洛杉磯快艇。