NBA｜雷霆贏鵜鶘中止連敗　活塞挫金塊繼領東岸

受傷兵困擾的奧克拉荷馬城雷霆，在基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻入29分之下，以104:95擊敗新奧爾良鵜鶘，中止球隊的2連敗走勢。至於東岸的「一哥」底特律活塞就作客以109:107險勝丹佛金塊，繼續在東岸領先。

雷霆因為受傷，缺少了謝倫威廉士（Jalen Williams）、赫頓史丹（Isaiah Hartenstein）及卡臣華萊士（Cason Wallace）3個主力，還有後備的卡魯素（Alex Caruso）。球隊之前已連輸2場，令球隊今季累積至第10場敗仗。面對賽前2連勝的鵜鶘，兩隊首節齊齊手緊，鵜鶘全節26投4中，得14分，而雷霆也好不了多少，只取17分。兩隊第2節回復狀況之後，半場雷霆領先48:46。第3節，雷霆在賀姆根（Chet Holmgren）單節攻入14分之下，為球隊開始拉開差距，加上SGA在第4節亦有10分貢獻，令雷霆以104:95贏波，避免今季首次的3連敗。SGA今場個人取得29分，不過隊友的賀姆根瞻前顧後，個人攻入20分之餘，更取得14個籃板以及5次封阻。後備的伊沙亞祖（Isaiah Joe）亦有17分的貢獻。雷霆目前以38勝10負繼續在常規賽領先。