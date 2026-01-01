沙特阿拉伯打迪比利主意　首輪球星將約滿

近年以大筆資金吸引歐洲球星登陸的沙特阿拉伯聯賽，據報道第一輪的球星多數在今年約滿，因此沙特開始物色新一批的星級球員加盟，當中就包括去年的金球獎以及國際足協年度最佳球員的奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）。

據英國天空電視台報道，沙特聯賽的首輪球星投資將到期，為數不少的球員會在今年約滿，故此今夏沙特可能會再次積極引援。報道指，沙特聯賽的最新目標，是為巴黎聖日耳門贏得去季歐聯冠軍的迪比利。報道指沙特方面在準備一個可觀的方案，以吸引迪比利在世界盃後加盟。迪比利目前與PSG仍有2年半的合約，據報球會雖然已開始準備與迪比利洽談新約，但是球會主席在早前提醒所有球員需付合球隊薪酬架構。