沙特阿拉伯打迪比利主意　首輪球星將約滿

近年以大筆資金吸引歐洲球星登陸的沙特阿拉伯聯賽，據報道第一輪的球星多數在今年約滿，因此沙特開始物色新一批的星級球員加盟，當中就包括去年的金球獎以及國際足協年度最佳球員的奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）。
據英國天空電視台報道，沙特聯賽的首輪球星投資將到期，為數不少的球員會在今年約滿，故此今夏沙特可能會再次積極引援。報道指，沙特聯賽的最新目標，是為巴黎聖日耳門贏得去季歐聯冠軍的迪比利。報道指沙特方面在準備一個可觀的方案，以吸引迪比利在世界盃後加盟。迪比利目前與PSG仍有2年半的合約，據報球會雖然已開始準備與迪比利洽談新約，但是球會主席在早前提醒所有球員需付合球隊薪酬架構。
而天空電視台指，如果沙特簽入迪比利成功，將是自基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）加盟以來，沙特另一宗最大的交易。報道又指，其實沙特的足球生態已在轉變。過去沙特球會主要由國家在背後的資助，並由國家主權基金支持來收購球星，不過沙特球會近期開始引入私人投資者。然而在28歲的當打之齡，迪比利會否轉去沙特掘金也仍然難料。迪比利在2023年加盟聖日耳門以來，為球隊上陣115次入49球，包括去季以35球及14次助攻，為PSG贏得球會首個歐聯冠軍。