英超｜車路士否認高爾彭馬想走　曼聯奧拿拿爭取重返意甲

在有傳車路士的中場高爾彭馬（Cole Palmer），感覺在球隊位置不穩。藍戰士的新任主帥羅仙尼亞（Liam Rosenior）在賽前記者會公開否認，並表示相信這位英格蘭中場會留在球隊。而有傳曼聯的奧拿拿（Andre Onana）正尋求離開，並返回意甲的國際米蘭，至於阿士東維拉就落實簽入譚美阿巴謙（Tammy Abraham）。

羅仙尼亞在對拿玻里的賽前，回應彭馬離隊的傳聞：「高爾像座我旁邊的（摩西斯卡些度，Moises Caicedo）以及很多球員都一樣是出色的球員。我對這傳聞的時間並不感驚訝，一個突然新領隊來到，然後人們感覺不知所措。不過這不是事實，高爾在這裡，他很快樂，我急不及待想讓他上陣了。這不需要甚麼保證，這是很不現實。這完全是無中生有，毫無根據。根本沒必要進行這種對話，這就是我的看法。」他續指：「高爾是非常開心，我們和他談過很多次，討論如何才能讓球隊變得更好，他如何才能進步，以及我如何才能幫助他，因為他喜歡待在這裡，他想成為一名車路士球員。你無法阻止各種猜測，但有些猜測與事實相去甚遠，根本沒必要討論。」