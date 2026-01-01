澳網｜祖高域落後藉穆斯迪退賽晉級　港小將朱鍇泓入青年組八強

爭取第11次贏得澳洲公開賽的祖高域（Novak Djokovic），差點八強止步。在面對意大利的穆斯迪（ Lorenzo Musetti）時，他在先落後2盤下，對手因為受傷而退出，意外獲得四強資格。另外在青少年組的男單，香港的球手朱鍇泓打入八強。

38歲的祖高域在賽後也承認，自己本來就處於出局的邊沿。在這場的八強戰，穆斯迪把握祖高域頻頻的失誤，以6:4、6:3連贏2盤。直到第3盤的比賽，祖高域終於在局數領先至3:1，不過就在之後的發球局，穆斯迪感到右腳不適，最終宣布退賽。祖高域賽後表示：「在頭幾局的比賽，那策略是奏效的，然而之後就改變了。在頭2局的比賽我有4個決勝分，沒有無壓力犯錯。餘下的比賽，我有4次的決勝分，但有可能近40次的犯錯。這就是羅倫素（穆斯迪）的水平，他有時會令你以為這分打完，但其實不是。當你發動進攻，你不知道可以怎麼預計。」他續指：「我可以說甚麼？我已經盡力了，我沒有可以投訴的。」他再說：「我只是非常之幸運能夠在今日晉級而已。」