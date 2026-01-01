歐霸｜森林主場贏波正「路」

今晚同樣主場出擊的英超代表諾定咸森林，迎戰匈牙利異軍費倫斯華路士，將要暫時放低聯賽護級重任，在今晚歐霸求勝博入9至16位的淘汰圈附加賽資格。兩軍實力有一定差距，可博森林歐戰主場3連勝。(球賽編號FB2833，1月30日04:00開賽)

森林今屆重返歐洲賽場雄心萬丈，卻經歷動盪的半季。該隊上仗歐霸作客布拉加更慘情，改派基比斯韋特(Gibbs-White)踢正前鋒；但卻遭逢該賽事史上第二支球隊，於對手0射門中框、隊長賴恩耶迪斯(Ryan Yates)主射12碼宴客及中場艾利洛安達臣(Elliot Anderson)被逐出場下，0比1敗走，黑氣蓋頂，亦令森林要在今場贏波保住第9至第16名位置，屆時在淘汰圈附加賽次回合會有主場之利。