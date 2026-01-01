歐霸｜森林主場贏波正「路」

今晚同樣主場出擊的英超代表諾定咸森林，迎戰匈牙利異軍費倫斯華路士，將要暫時放低聯賽護級重任，在今晚歐霸求勝博入9至16位的淘汰圈附加賽資格。兩軍實力有一定差距，可博森林歐戰主場3連勝。(球賽編號FB2833，1月30日04:00開賽)
森林今屆重返歐洲賽場雄心萬丈，卻經歷動盪的半季。該隊上仗歐霸作客布拉加更慘情，改派基比斯韋特(Gibbs-White)踢正前鋒；但卻遭逢該賽事史上第二支球隊，於對手0射門中框、隊長賴恩耶迪斯(Ryan Yates)主射12碼宴客及中場艾利洛安達臣(Elliot Anderson)被逐出場下，0比1敗走，黑氣蓋頂，亦令森林要在今場贏波保住第9至第16名位置，屆時在淘汰圈附加賽次回合會有主場之利。
森林箭頭藉歐霸增信心
可幸森林上仗聯賽2比0氣走賓福特，終止3戰不勝兼在英足盃出局的頹勢，對護級大有幫助；箭頭伊戈捷西斯(Igor Jesus)該仗攻入個人今屆英超第2球，在歐霸更已有4球進帳，而長期受傷患困擾的另一前鋒艾禾尼爾(Awoniyi)尾段個人表演入球，將大大增強下半季比賽信心。森林近兩場歐霸主場先後以2比0打敗波圖及3比0輕取馬模，今晚再贏將是球會自1978/79年後首次主場歐戰3連勝，饒具意義。
費倫斯華路士貴為匈牙利聯賽7連霸好手，上屆歐霸亦戰至淘汰圈附加賽才止步；今季更上層樓，暫時歐霸聯賽7戰不敗排第7位，今場要起碼保不敗，博直入淘汰賽。
球隊季內大聯賽作客曾打敗亨克及薩爾斯堡，打和費倫巴治，對手實力只算一般；歇冬後表現平平，包括上輪主場被彭拿典奈高斯逼和，入波的尼日利亞前鋒達利(Dele)質素只是平平，今場以守為攻只怕難擋主場復現威力的森林。
