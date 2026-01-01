歐霸｜多線發展氣勢如虹 維拉主攻必「薩」技

重燃英超爭霸夢的阿士東維拉，今晚在歐霸聯賽主場擺下擂台，雖然必會輪換出擊；但大軍目前氣勢正盛，加上仍要保住前兩名得享淘汰賽「先客後主」優惠，遇上求勝心切的奧地利薩爾斯堡，有望跟客軍上演入球騷，中位數[3/3.5]球，照博「大」盤。(球賽編號FB2845，1月30日04:00開賽)

上屆踢歐聯，今屆轉戰歐霸，維拉有如虎入羊群，7戰大聯賽6勝1負，其中3場主場全勝，表現輕描淡寫；主帥艾馬利(Emery)多用副選出戰歐洲賽，又無損英超成績，上仗英超作客憑高強把握力，2比0打敗紐卡素，穩守英超三甲，加上早前英足盃作客淘汰熱刺，三線出擊氣勢甚盛。