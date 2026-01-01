歐霸｜多線發展氣勢如虹 維拉主攻必「薩」技

重燃英超爭霸夢的阿士東維拉，今晚在歐霸聯賽主場擺下擂台，雖然必會輪換出擊；但大軍目前氣勢正盛，加上仍要保住前兩名得享淘汰賽「先客後主」優惠，遇上求勝心切的奧地利薩爾斯堡，有望跟客軍上演入球騷，中位數[3/3.5]球，照博「大」盤。(球賽編號FB2845，1月30日04:00開賽)
上屆踢歐聯，今屆轉戰歐霸，維拉有如虎入羊群，7戰大聯賽6勝1負，其中3場主場全勝，表現輕描淡寫；主帥艾馬利(Emery)多用副選出戰歐洲賽，又無損英超成績，上仗英超作客憑高強把握力，2比0打敗紐卡素，穩守英超三甲，加上早前英足盃作客淘汰熱刺，三線出擊氣勢甚盛。
維拉中前場增援
球隊本月在轉會市場動作多多，放走鋒將唐耶爾馬倫(Donyell Malen)，但從羅馬回收快馬里安拜尼(Leon Bailey)，並重簽巴西中場悍將杜格拉斯雷斯(Douglas Luiz)及箭頭譚美阿巴謙(Tammy Abraham)，野心不少。再者，球隊目前在歐霸得失球差不及法甲里昂，排第2位，由於後來追兵分數接近，今場仍要全力爭勝，以確保頭兩名出線享淘汰賽時「先客後主」優惠；預計在歐霸已入2球的科特迪瓦前鋒古斯辛特(Guessand)領銜攻堅，碰上焗攻的薩爾斯堡，今場球隊有力數胡。
薩爾斯堡歐戰無壓力
奧地利班霸薩爾斯堡，上屆歐聯聯賽尾三出局，今屆轉戰歐霸起色不大，但上輪突然回勇主場3比1氣走巴素利，目前7戰6分，今場只能博贏爭取微弱躋身淘汰圈附加賽一席位機會。球隊計季內歐霸作客3戰全敗失7球，但3前鋒陣式包括上仗入2球的翼鋒阿拿比高域(Alajbegovic)，有一定威力；今場放開懷抱一戰，遇上副選兵撐場的維拉防線，有望乘虛而入，可先取入球「大」盤。
