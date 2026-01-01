歐聯｜摩連奴領賓菲加贏皇家馬德里奇跡出線　英超5隊取前8晉級

歐聯聯賽階段的煞科日，前皇家馬德里領隊的摩連奴（Jose Mourinho），返回葡萄牙接掌賓菲加的代表作，球隊主場以4:2擊敗皇馬，更藉門將補時8分鐘的入球，憑1個得失球之差力壓馬賽取得附加賽的最後席位。至於直接晉級16強的前8席位，英超球隊佔5個，當中阿仙奴、利物浦、車路士、熱刺及曼城全部贏波，而意甲冠軍拿玻里不敵車路士就出局。 從英超西甲及歐聯冠軍，摩連奴近年流落土耳其後，去年底接過賓菲加帥印。這支葡萄牙球隊在整個聯賽階段初段未如理想，頭4輪全敗，包括主場輸給阿塞拜疆的卡拉巴克，在賽前的3輪取得2勝1負得6分，要出線首先要擊敗15次歐聯冠軍的皇家馬德里。然而作客的皇馬在30分鐘先由基利安麥巴比（Kylian Mbappe）打開紀錄，賓菲加6分鐘後舒捷爾達魯普（Andreas Schjelderup）追平，並在上半場補時5分鐘獲得12碼，由柏夫列迪斯（Vangelis Pavlidis）操刀，半場反超2:1。

賓菲加對皇家馬德里精華

在另一邊廂的半場，馬賽落後布魯日0:2，賓菲加要出線仍需要2球。換邊後舒捷爾達魯普在54分鐘為賓菲加再下一城，此時賓菲加得失球仍未足以出線。更在4分鐘後麥巴比梅開二度，為皇馬追至2:3。同時間進行的比賽，馬賽在79分鐘再失守，此時賓菲加再贏1球就可以升上第24位，獲得附加賽資格。而補時階段皇馬先後有魯爾阿辛斯奧（Raul Asencio）及洛迪高高斯（Rodrygo）領第2面黃牌被逐，少打2個的皇馬在補時9分鐘失一個罰球，賓菲加於是鼓勵門將的杜魯賓（Anatoliy Trubin）上前爭頂，結果就憑這位烏克蘭門將的頭槌，為賓菲加頂成4:2，而亦因為這入球，賓菲加反壓過馬賽，取得第24位的晉級附加賽資格。皇家馬德里在輸波後，就跌落第9位，剛好需要出戰附加賽。

巴塞拜仁獲前8晉級 同日的比賽，阿仙奴主場以3:2險勝哈薩克的卡拉特，以8戰全勝首名晉身16強，而拜仁慕尼黑亦以2:1作客贏PSV燕豪芬，取得第2名。前8名的直接晉級16強球隊，還包括利物浦、熱刺、車路士及曼城4支英超隊伍，紅軍主場6:0輕取卡拉巴克、熱刺作客2:0贏法蘭克福、車路士作客3:2擊敗拿玻里，曼城2:0贏加拉塔沙雷。其餘2隊分別是巴塞隆拿及士砵亭，巴塞主場4:1擊敗哥本哈根，士砵亭就3:2贏畢爾包。至於第6支英超球隊的紐卡素在作客賽和巴黎聖日耳門後，只以第12完成，與第11位的PSG都要打附加賽。

阿仙奴對卡拉特精華

PSV燕豪芬對拜仁慕尼黑精華

挪威新貴連贏曼城馬體會出線 其他的比賽，法甲的摩納哥與祖雲達斯互交白卷，踢平0:0，雙雙都轉戰附加賽。荷甲的阿積士就主場1:2不敵希臘的奧林比亞高斯，阿積士8場僅2勝出局，奧林比亞高斯就以第18出戰附加賽。西甲的馬德里體育會主場1:2不敵挪威的波杜基林特，波杜基林特憑最後2輪連贏曼城及馬體會，取得第23名出線，而馬體會亦以第14晉級。德甲的利華古遜主場3:0大勝維拉利爾，利華以第16晉身附加賽，而黃色潛水艇8戰僅1分，與卡拉特一同排榜最末2位出局。

國際米蘭作客以2:0贏多蒙特後雙雙晉身附加賽，塞浦路斯的帕福斯雖然主場4:1贏捷克的布拉格斯拉維亞，不過仍以1個入球之差不及賓菲加未能晉級。比利時的聖基萊斯聯雖然1:0贏阿特蘭大，但與帕福斯及馬賽一樣，以1個入球之差不及賓菲加出局。阿特蘭大就仍以第13名晉身附加賽。

利物浦對卡拉巴克精華

法蘭克福對熱刺精華

拿玻里對車路士精華

曼城對加拉塔沙雷精華

巴黎聖日耳門對紐卡素精華

巴塞隆拿對哥本哈根精華

畢爾包對士砵亭精華

布魯日對馬賽精華

摩納哥對祖雲達斯精華

阿積士對奧林比亞高斯精華

馬德里體育會對波杜基林特精華

利華古遜對維拉利爾精華

帕福斯對布拉格斯拉維亞精華

聖基萊斯聯對阿特蘭大精華