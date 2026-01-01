澳網｜仙拿晉級四強鬥祖高域　球手不滿賽事鏡頭過多

澳洲公開賽的最後階段，上2屆冠軍的仙拿（Jannik Sinner）以盤數3:0擊敗美國的舒爾頓（Ben Shelton），在賽事中連贏至19場，並與祖高域（Novak Djokovic）於四強碰頭。另外在周三（28日）出局後，波蘭的施維雅迪（Iga Swiatek）在記者會上公開批評今屆賽事的鏡頭過多，侵犯球手的私隱。

在第11個比賽日的賽事，男單最後一場的八強。由2屆冠軍的仙拿對上舒爾頓。仙拿在首盤先打破對手發球局贏局數6:3後，之後2盤再贏6:4及6:4，直落3盤淘汰賽事第8種子的舒爾頓，連續3屆賽事取得19連勝。仙拿賽後表示：「與賓（舒爾頓）的比賽非常艱難。強大的發球讓我感覺他一年比一年有更大進步。很好高今日的表現，我感覺自己回復最強了。」對於四強要對祖高域，仙拿表示：「這就是努力訓練的原因，每天早上醒來都期待著能打一場精彩的比賽。我們很幸運，祖高域在這個年紀還能打出如此精彩的網球。希望這將是一場激烈的較量。」