澳網｜莎巴蘭卡連續4年入決賽　球手不滿賽事鏡頭過多（更新）

澳洲公開賽的最後階段，上2屆冠軍的仙拿（Jannik Sinner）以盤數3:0擊敗美國的舒爾頓（Ben Shelton），在賽事中連贏至19場，並與祖高域（Novak Djokovic）於四強碰頭。另外在周三（28日）出局後，波蘭的施維雅迪（Iga Swiatek）在記者會上公開批評今屆賽事的鏡頭過多，侵犯球手的私隱。

在第11個比賽日的賽事，男單最後一場的八強。由2屆冠軍的仙拿對上舒爾頓。仙拿在首盤先打破對手發球局贏局數6:3後，之後2盤再贏6:4及6:4，直落3盤淘汰賽事第8種子的舒爾頓，連續3屆賽事取得19連勝。仙拿賽後表示：「與賓（舒爾頓）的比賽非常艱難。強大的發球讓我感覺他一年比一年有更大進步。很好高今日的表現，我感覺自己回復最強了。」對於四強要對祖高域，仙拿表示：「這就是努力訓練的原因，每天早上醒來都期待著能打一場精彩的比賽。我們很幸運，祖高域在這個年紀還能打出如此精彩的網球。希望這將是一場激烈的較量。」

碧古拉稱有必要在賽後提出檢討

另外，今屆賽事的鏡頭，包括在球員通道內，引起不少球手的不滿。當中6個大滿貫冠軍，在周三出局的施維雅迪在記者會上「發炮」：「我們究竟是網球手還是動物員的動物，甚至去到連拉屎都要被看着？」在今屆比賽中，賽會聲稱是要給予球手與球迷的「深度連結」，就在包括健身室、熱身區以及更衣室外走廊都有攝影機，當中拍到嘉奧芙（Coco Gauff）在走廊掟球拍等。

在另一場晉級四強的碧古拉（Jessica Pegula）亦認為這些鏡頭侵犯球手私隱：「你就像感覺被放在顯微鏡觀察。」而作為女子網球協會球員委員會成員，她表明會在賽事後的討論中提出：「我在網上見到有人放大球手的電話螢幕這樣做，這是沒有必要的。」她指：「唯一你不會被拍下，就只有你去更衣室洗澡。這感覺是過去幾年來最糟的，所以我認為有必須去討論以及提出往後的處理。」澳洲網球協會就表示，他們「重視」球員們提出的回饋意見，並希望與他們「合作」。