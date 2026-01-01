熱門搜尋:
體育
出版：2026-Jan-29 13:32
更新：2026-Jan-29 13:32

NBA｜勒邦占士感動到喊騎士大炒湖人30分　勇士3分雨轟爆爵士

AP26029110986193

勒邦占士返回母會騎士作客，不過湖人被大炒99:129。(美聯社)

勒邦占士（LeBron James）的第23個賽季，回到2003年選中他的克里夫蘭作客對騎士，在騎士播出他當年為球隊在季後賽上陣的影片一度令這位41歲的球星感動流淚，不過更令他「流淚」的是洛杉磯湖人作客以99:129敗陣，輸30分。而金州勇士作客猶他爵士的比賽，在全場攻入23個3分波下，勇士以140:124贏波。

「大帝」回歸克里夫蘭，騎士在比賽的第1節中段，播出了他在2007年東岸決賽對底特律活塞的第5場，個人連取25分的精華片段，令他有點感動，而湖人首節本來領先28:24。不過湖人在第2節帶開過10分後就開始倒輸，第3節騎士更是比湖人攻入多20分，也是今季第12次單節取得多過40分。最終騎士輕鬆以129:99大勝湖人。重返克里夫蘭的勒邦占士，今場僅得11分，是他13次作客回克里夫蘭以來，首次取得少過20分。湖人的當錫（Luka Doncic）雖然仍交出29分、6次助攻及5個籃板，不過騎士卻有6人取得雙位數得分，包括當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）的25分及謝朗泰臣（Jaylon Tyson）的20分。騎士目前以29勝20負在東岸排第5，湖人就28勝18負排西岸第5。

AP26029110531810 AP26029111183816 AP26029109503388 AP26029059032070 AP26029058033409 AP26029055254199 AP26029054535443 AP26029053337716

克里夫蘭騎士對洛杉磯湖人精華

至於同日的比賽，作客去到鹽湖城的勇士，有史堤芬居里（Stephen Curry）個人獨取27分，以及穆迪（Moses Moody）的26分，球隊得以140:124贏爵士。勇士今場3分起手54次入23球，令球隊在第2節開始就維持領先優勢，當中穆迪個人就取得5個3分，而居里3分亦10投4中，勇士大勝後，在西岸排第8。

木狼輕取獨行俠

其他比賽，印第安納溜馬以113:110擊敗芝加哥公牛，這是溜馬今個賽季第12場勝利。阿特蘭大鷹隊作客以117:106贏波士頓塞爾特人。邁亞密熱火主場以124:133不敵奧蘭多魔術。紐約人作客119:92輕取多倫多速龍。夏洛特黃蜂作客112:97贏孟菲斯灰熊。明尼蘇達木狼作容118:105輕取達拉斯獨行俠。

猶他爵士對金州勇士精華

印第安納溜馬對芝加哥公牛精華

波士頓塞爾特人對阿特蘭大鷹隊精華

邁亞密熱火對奧蘭多魔術精華

多倫多速龍對紐約人精華

孟菲斯灰熊對夏洛特黃蜂精華

達拉斯獨行俠對明尼蘇達木狼精華

