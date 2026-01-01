NBA｜勒邦占士感動到喊騎士大炒湖人30分　勇士3分雨轟爆爵士

勒邦占士（LeBron James）的第23個賽季，回到2003年選中他的克里夫蘭作客對騎士，在騎士播出他當年為球隊在季後賽上陣的影片一度令這位41歲的球星感動流淚，不過更令他「流淚」的是洛杉磯湖人作客以99:129敗陣，輸30分。而金州勇士作客猶他爵士的比賽，在全場攻入23個3分波下，勇士以140:124贏波。

「大帝」回歸克里夫蘭，騎士在比賽的第1節中段，播出了他在2007年東岸決賽對底特律活塞的第5場，個人連取25分的精華片段，令他有點感動，而湖人首節本來領先28:24。不過湖人在第2節帶開過10分後就開始倒輸，第3節騎士更是比湖人攻入多20分，也是今季第12次單節取得多過40分。最終騎士輕鬆以129:99大勝湖人。重返克里夫蘭的勒邦占士，今場僅得11分，是他13次作客回克里夫蘭以來，首次取得少過20分。湖人的當錫（Luka Doncic）雖然仍交出29分、6次助攻及5個籃板，不過騎士卻有6人取得雙位數得分，包括當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）的25分及謝朗泰臣（Jaylon Tyson）的20分。騎士目前以29勝20負在東岸排第5，湖人就28勝18負排西岸第5。