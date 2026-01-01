澳網｜嘉奧芙輸波怒摔球拍遭直播5秒　不滿私隱曝光(有片)

美國網球新星嘉奧芙（Coco Gauff）在澳網女單八強賽中，以59分鐘不敵烏克蘭選手施維杜蓮娜（Elina Svitolina），挑戰生涯第3座大滿貫冠軍的夢想破滅。賽後她獨自走到熱身區怒摔球拍洩憤，畫面卻遭直播曝光，嘉奧芙對此表達強烈不滿，批評大會不尊重選手隱私。

綜合報道，嘉奧芙在落敗後，刻意避開球場，獨自走到熱身區宣洩情緒，手中的球拍一次又一次重重砸向地面，拍框當場變形，經過的路人看到也不禁側目。這個畫面意外被拍下並播出大約5秒，讓她感到不滿。