澳網｜嘉奧芙輸波怒摔球拍遭直播5秒　不滿私隱曝光(有片)

美國網球新星嘉奧芙（Coco Gauff）在澳網女單八強賽中，以59分鐘不敵烏克蘭選手施維杜蓮娜（Elina Svitolina），挑戰生涯第3座大滿貫冠軍的夢想破滅。賽後她獨自走到熱身區怒摔球拍洩憤，畫面卻遭直播曝光，嘉奧芙對此表達強烈不滿，批評大會不尊重選手隱私。
綜合報道，嘉奧芙在落敗後，刻意避開球場，獨自走到熱身區宣洩情緒，手中的球拍一次又一次重重砸向地面，拍框當場變形，經過的路人看到也不禁側目。這個畫面意外被拍下並播出大約5秒，讓她感到不滿。
嘉奧芙：僅剩更衣室保私隱
嘉奧芙在賽後記者會上直言，她認為大會沒有必要公開這段畫面，她試著走到一個她認為沒有攝影機的地方，因為她其實也不喜歡摔球拍。嘉奧芙續說，她感覺在這項賽事裡，球員的隱私不斷被壓縮，唯一真正保存有隱私的地方只剩下更衣室。
Coco Gauff releases her frustrations after a disappointing defeat in the Australian Open quarter-finals 💥 pic.twitter.com/4Ur9jlxR0P— TNT Sports (@tntsports) January 27, 2026