F1｜平治安東尼利測試時間領先　諾里斯展開衞冕

一級方程式（F1）繼續在西班牙進行6日的測試，平治車隊在第3日由安東尼利（Kimi Antonelli）造出成員，據報成為暫時最快圈速的車手。而上屆總冠軍的諾里斯（Lando Norris）亦在第3個測試日開始測試，暫時成績列第3。
在今年的新規則之下，據傳平治有望成為爭標的熱門。在巴塞隆拿進行的測試中，雖然傳媒未獲准入內報道，但是據內部知情人士指出，平治的安東尼利以1分17秒362的圈速，成為暫時測試最快的時間。第2是平治另一位車手羅素（George Russell），時間1分17秒580。平治的賽道工程總監表示：「我們對今天取得的里數感到滿意，並且已經完成對巴塞隆拿首兩日測試中，定下的大部份目標。賽車的表現可靠，我們今日完成多個比賽數據。作為初步的嘗試，這是一個令人鼓舞的結果，我知道2位車手今日跑了這麼多圈，肯定會感到疲倦。車手們對新賽車給予更小更輕的駕駛感受，認為它比上一代賽車更出色。然而，只有當我們看到賽車與競爭對手的比較時，他們才會真正感到滿意，而這最早也要等到巴林站才能實現。」
上屆車隊冠軍的麥拿侖在首2個測試日未有出場，不過在第3日就開始測試。上屆車手榜總冠軍的諾里斯，以1號車上場，在測試造出1分18秒307的圈速排第3。他在賽後表示：「能回到這裡真是太好，看到我的賽車上印著1號，感覺真好。太爽了，現在想起來都覺得有點不真實，總之感覺很好。今日是我們第一次下賽道，也是大家第一次看到完整的賽車。它今日早上才真正完成組裝，這真是太不可思議。很高興看到所有零件組裝在一起，很高興看到大家付出的辛勤努力。然後我就可以去體驗駕駛的樂趣，今日過得還不錯。」他又表示：「今日主要是對整輛賽車進行初步了解，了解它的運作原理，仔細閱讀所有手冊。今日收穫頗豐富，但主要還是為了弄清楚各種細節，確保一切正常運轉，理解所有功能，並在車前拍下第一張照片。」