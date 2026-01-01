F1｜平治安東尼利測試時間領先　諾里斯展開衞冕

一級方程式（F1）繼續在西班牙進行6日的測試，平治車隊在第3日由安東尼利（Kimi Antonelli）造出成員，據報成為暫時最快圈速的車手。而上屆總冠軍的諾里斯（Lando Norris）亦在第3個測試日開始測試，暫時成績列第3。

在今年的新規則之下，據傳平治有望成為爭標的熱門。在巴塞隆拿進行的測試中，雖然傳媒未獲准入內報道，但是據內部知情人士指出，平治的安東尼利以1分17秒362的圈速，成為暫時測試最快的時間。第2是平治另一位車手羅素（George Russell），時間1分17秒580。平治的賽道工程總監表示：「我們對今天取得的里數感到滿意，並且已經完成對巴塞隆拿首兩日測試中，定下的大部份目標。賽車的表現可靠，我們今日完成多個比賽數據。作為初步的嘗試，這是一個令人鼓舞的結果，我知道2位車手今日跑了這麼多圈，肯定會感到疲倦。車手們對新賽車給予更小更輕的駕駛感受，認為它比上一代賽車更出色。然而，只有當我們看到賽車與競爭對手的比較時，他們才會真正感到滿意，而這最早也要等到巴林站才能實現。」