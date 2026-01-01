歐聯｜摩連奴稱資訊錯誤差點累事　哥迪奧拿被嚇一跳

在歐聯的聯賽階段，賓菲加憑守門員杜魯賓（Anatoliy Trubin）頂入最後一頭4:2擊敗皇家馬德里，為球隊取得最後的附加賽席位。賓菲加主帥摩連奴（Jose Mourinho）在賽後表示，因為助教們曾指他們的入球「夠數」而換了防守球員，差點就讓球隊失去晉級的機會。而在另一邊廂關於比賽的曼城領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）就指，當賓菲加要門將上前進攻時，他自己嚇了一跳，因為只要皇馬最終迫和，曼城就要跌出前8。

摩連奴在賽後表示：「我認為我們是值得的，我們是真的值得的！基利安（麥巴比，Kylian Mbappe）有2個的機會，然而入了2球，在賓菲加，擊敗皇家馬德里就已經是成就，這是非常出色。」在比賽的末段，賓菲加仍領先3:2，摩連奴表示助教稱他們的入球就夠了，他表示：「當我進行最後的換人，有人話我知夠了，所以我們就去穩住勝局。誰不知幾秒後，他們說我們要入多球，不過我都已經沒人可換。幸運的是，我們獲得罰球，然後有這一位球員（杜魯賓），帶我們晉級。」