歐聯｜摩連奴稱資訊錯誤差點累事　哥迪奧拿被嚇一跳

在歐聯的聯賽階段，賓菲加憑守門員杜魯賓（Anatoliy Trubin）頂入最後一頭4:2擊敗皇家馬德里，為球隊取得最後的附加賽席位。賓菲加主帥摩連奴（Jose Mourinho）在賽後表示，因為助教們曾指他們的入球「夠數」而換了防守球員，差點就讓球隊失去晉級的機會。而在另一邊廂關於比賽的曼城領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）就指，當賓菲加要門將上前進攻時，他自己嚇了一跳，因為只要皇馬最終迫和，曼城就要跌出前8。
摩連奴在賽後表示：「我認為我們是值得的，我們是真的值得的！基利安（麥巴比，Kylian Mbappe）有2個的機會，然而入了2球，在賓菲加，擊敗皇家馬德里就已經是成就，這是非常出色。」在比賽的末段，賓菲加仍領先3:2，摩連奴表示助教稱他們的入球就夠了，他表示：「當我進行最後的換人，有人話我知夠了，所以我們就去穩住勝局。誰不知幾秒後，他們說我們要入多球，不過我都已經沒人可換。幸運的是，我們獲得罰球，然後有這一位球員（杜魯賓），帶我們晉級。」
守門員杜魯賓就表示：「我不知道我們需要甚麼。然後我看到有人要我壓上前，然後再望望教練，所以我就上去，入到禁區，然後我都不知道，不知道要說甚麼。這是瘋狂的時刻，我不知道該說甚麼，我沒想過會入球，我已經24歲，這還是頭一次，難以置信。」
哥迪奧拿：要多謝摩連奴
遠在曼徹斯特的曼城，也關注着這場比賽，因為曼城與皇馬只差1分，皇馬取得1分都足夠將曼城踢至第9。哥迪奧拿表示：「我們都圍在那裡，而我們不清楚賓菲加要入多球才出線，所以當他們的守門員上前，我就說：『你去做乜？』因為皇馬追和我們就要打附加賽。」哥迪奧拿指：「不過這是一個很好的策略為荷西（摩連奴）更入第4球。」被問到會否給摩連奴簡訊多謝，哥迪奧拿稱：「會，當然要啦！」