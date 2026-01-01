NBA｜字母哥擬最後交易日前離隊　公鹿望收進取交易

NBA的交易時段在下星期四（2月5日）就截止，據報密爾沃基公鹿的「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）就準備與效力逾12年的球隊道別，希望交易其他球隊。而公鹿就希望獲得進取的報價，以為後「字母哥」時代作準備。

據ESPN報道，31歲的安迪杜甘普在數個月前已向球隊表示是時候要離開密爾沃基。然而他在上星期的比賽中受傷，需要休息4至6個星期。公鹿亦在周二（27日）的比賽以122:139不敵費城76人，戰績只有18勝27負，爭取季後賽機會困難。在本月初他未受傷時，被問到會否留到賽季末時，字母哥稱：「我不知道，我不知道。我就逐日在看吧。」這位9次明星賽球員，目前在比賽數字（889場）、總得分（21,377分）、總籃板數（8,831個）、總助攻數（4,456次）以及封阻數（1,086次）都是公鹿球隊史上最高。