NBA｜字母哥擬最後交易日前離隊　公鹿望收進取交易

NBA的交易時段在下星期四（2月5日）就截止，據報密爾沃基公鹿的「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）就準備與效力逾12年的球隊道別，希望交易其他球隊。而公鹿就希望獲得進取的報價，以為後「字母哥」時代作準備。
據ESPN報道，31歲的安迪杜甘普在數個月前已向球隊表示是時候要離開密爾沃基。然而他在上星期的比賽中受傷，需要休息4至6個星期。公鹿亦在周二（27日）的比賽以122:139不敵費城76人，戰績只有18勝27負，爭取季後賽機會困難。在本月初他未受傷時，被問到會否留到賽季末時，字母哥稱：「我不知道，我不知道。我就逐日在看吧。」這位9次明星賽球員，目前在比賽數字（889場）、總得分（21,377分）、總籃板數（8,831個）、總助攻數（4,456次）以及封阻數（1,086次）都是公鹿球隊史上最高。
ESPN的分析就指出，有11支球隊是有機會與公鹿進行交易獲得安迪杜甘普，分別是阿特蘭大鷹隊、底特律活塞、金州勇士、侯斯頓火箭、邁亞密熱火、明尼蘇達木狼、紐約人、波特蘭拓荒者、聖安東尼奧馬刺及多倫多速龍，這些球隊可以透過選秀籤以及球員交易與公鹿交換。當中拓荒者是其中一支有潛力的球隊，而他們同時控制了公鹿在2028年至2030年的首輪選秀權，而勇士都有機會，由字母哥與史堤芬居里（Stephen Curry）組成具競爭力的冠軍組合，不過勇士因此有需要換出受傷的占美畢拿（Jimmy Butler）以及可能全部的首輪選秀籤。