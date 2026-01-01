《足球小將》高橋洋一訪問　望久保建英能超越漫畫

日本殿堂漫畫家高橋洋一，在接受媒體的訪問，談及了足球、《足球小將》漫畫，以及日本國家隊的成就。這位知名的漫畫家表示，希望日本代表隊能實現奪得世界盃的夢想。 對全世界不少的足球員，特別是日本球員，《足球小將》都是一本啟發他們進入職業足球的開端。高橋洋一在共同社的訪問表示，自己中學時因為學校沒有棒球部，所以加入了乒乓球部，而高中就加入棒球部，自己對足球，其實本來沒有興趣。對足球的認識是去到1978年的世界盃，因為阿根廷射手的甘巴斯（Mario Kempes），讓他開始對足球有興趣，他表示：「只要有場地和足球，你就能隨心所欲，我覺得這是棒球所沒有的自由。在足球場上，你可以發揮想像力得分，這讓我感受到足球與棒球截然不同的魅力。我研究了世界各地的足球，發現歐洲和南美洲的每個國家都有職業聯賽，這激發了我的興趣，讓我開始觀看足球比賽。」

高興漫畫激勵世界各地球星 高橋洋一在1981年20歲開始連載《足球小將》，當時日本連職業聯賽都未有，憑着奧寺康彥在德國聯賽效力，令日本球員開始受到關注。高橋表示：「我希望日本足球變得更強。身高在足球比賽中並不重要。日本贏得世界盃並非完全不可能。我認為，如果更多球員成為職業球員並在海外取得成績，日本足球就會變得更強。」漫畫在1983年改編成動畫，在全球播出。漫畫總銷售量超過9,000萬冊。同時也為日本足球發展作出貢獻。 對於漫畫在全球受到歡迎，高橋稱：「我從未想過要把它推向國際。我認為它之所以在全球都如此受歡迎，是因為我一開始就關注國際足球，並以此為基礎創作了這個故事。此外，主人公是一個孩子，他為夢想而奮鬥，這個主題具有普世價值。海外那些眼光獨到、了解足球的人都很喜歡這部作品，這讓我更加確信我對足球的看法。並非全然錯誤。即使是那些後來成為超級巨星的球員，也都有自己的童年。我很高興他們小時候每星期甚至每日都看電視上的《足球小將》，這部漫畫激勵了他們，給他們力量。這幾乎就是我創作這部作品的目的。」

望日本能現實中贏得世界盃 對於現今的日本足球，高橋洋一表示：「以前我常想，『如果能有11個奧寺就好了』，但現在我們已經發展到100個奧寺了。球員們吸收了各國足球的精華，並以真正日本的方式發展。他們創造一支紀律嚴明、團隊合作能力極強的日本隊。我對這支球隊寄予厚望。我更希望看到他們能現實中贏得世界盃而不是在漫畫裡。」日本國家隊主帥的森保一也曾以《足球小將》的目標，希望久保建英創造成就，高橋也表現對久保建英的期望：「久保比大空翼更早出國踢波。從某種意義上說，他是一位超越漫畫原作的球員。他現在還很年輕，所以我希望他能繼續成長，成為一名真正了不起的球員。」

漫畫的《足球小將》在2024年春季已結束連載，高橋洋一轉為在網上，以草稿方式連載漫畫，他表示：「我熱愛運動，畫過棒球和拳擊漫畫，但足球是我最得心應手的類型。即使畫過各種各樣的運動，我仍然覺得足球是最有趣。到了現在，《足球小將》已經成為我畢生的心血。翼和其他角色的形像都鮮明地存在於我的心裡。我彷彿能感受到他們的呼吸，他們彷彿在說：『老師，請多畫畫我們吧。』我覺得我能做的最好的事情就是完整地描繪他們。比起其他作品，我現在更想完整地展現他們的故事和經歷。」