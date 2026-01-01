NBA｜勇士三分雨 求擋大勇活塞

勇士雖然近期接連失去主力占美畢拿(Jimmy Bultler)與其替補的古明加(Kuminga)，但在危急關頭終於找回本性，剛戰作客爵士之戰，投出超強的三分雨輕鬆大勝140比124。小休一天後，勇士香港時間明晨返回主場迎戰東岸「一哥」活塞；後者正是聯盟其中一支三分球最差球隊，加上更要「背靠背」作戰，今場大戰勇士的三分雨，備受矚目。(ViuTV 99台1月31日11:00開賽)
突然間失去了兩大內線的重要得分點，勇士就只有更倚賴擅長的三分球戰術爭勝；可幸對爵士之戰，全隊球員手風甚順，當中9人攻入三分球，合計54射23中，三分命中率高達43%；當中包括穆迪(Moody)與「咖喱仔」史堤芬居里(Stephen Curry)分別射入5球與4球，最終完成大捷。
勇士在人腳短缺下，據報董事會正有意以畢拿、古明加及樸湛斯基(Podziemski)，再加入數個選秀權以爭取向公鹿交換「字母哥」安迪杜甘普(Antetokounmpo)，望有力爭入季後賽或附加賽。
另邊廂的活塞，目前以34勝11負排東岸榜首。球隊日前作客以109比107力克爭冠分子金塊，近11場常規賽9勝2負；今次要先作客太陽，然後「背靠背」作客勇士。球隊唯一弱點，便是三分投射命中率只得35%排名28位，陣內最出色的三分球射手只是鄧肯羅賓遜(Duncan Robinson)的39.4%及卡迪根寧咸(Cade Cunningham)的32.6%。當然，活塞打法全面，實力強勁；面對殘陣的勇士，仍然有力贏波而回。