NBA｜勇士三分雨 求擋大勇活塞

勇士雖然近期接連失去主力占美畢拿(Jimmy Bultler)與其替補的古明加(Kuminga)，但在危急關頭終於找回本性，剛戰作客爵士之戰，投出超強的三分雨輕鬆大勝140比124。小休一天後，勇士香港時間明晨返回主場迎戰東岸「一哥」活塞；後者正是聯盟其中一支三分球最差球隊，加上更要「背靠背」作戰，今場大戰勇士的三分雨，備受矚目。(ViuTV 99台1月31日11:00開賽)

突然間失去了兩大內線的重要得分點，勇士就只有更倚賴擅長的三分球戰術爭勝；可幸對爵士之戰，全隊球員手風甚順，當中9人攻入三分球，合計54射23中，三分命中率高達43%；當中包括穆迪(Moody)與「咖喱仔」史堤芬居里(Stephen Curry)分別射入5球與4球，最終完成大捷。