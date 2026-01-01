西甲｜皇馬找出氣袋 發「歷」見真章

西甲榜首雙雄之前歐聯分途出擊，結果有幸有不幸，其中敗陣而回的皇家馬德里，主帥艾比路亞(Arbeloa)自然備受壓力。「銀河艦隊」周日返回班拿貝主場於西甲迎戰華歷簡奴，首席射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)公開呼籲球迷要力撐，望能做到上下一心；始終皇馬在本土賽超班，挾聯賽5連勝而臨，今場有力反彈大捷。(球賽編號FB2946，2月1日21:00開賽)

皇馬在歐聯作客以2比4不敵賓菲加跌出前8，要在2月先戰兩回合淘汰圈附加賽，打擊不小。臨時主帥艾比路亞賽後受訪時表示願意承擔責任，球隊之前在聯賽作客以2比0擊敗另一前列分子維拉利爾後，以21戰51分排次席；只落後「一哥」巴塞隆拿1分，爭霸形勢緊湊，必要場場打醒精神。