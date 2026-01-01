西甲｜皇馬找出氣袋 發「歷」見真章

西甲榜首雙雄之前歐聯分途出擊，結果有幸有不幸，其中敗陣而回的皇家馬德里，主帥艾比路亞(Arbeloa)自然備受壓力。「銀河艦隊」周日返回班拿貝主場於西甲迎戰華歷簡奴，首席射手基利安麥巴比(Kylian Mbappe)公開呼籲球迷要力撐，望能做到上下一心；始終皇馬在本土賽超班，挾聯賽5連勝而臨，今場有力反彈大捷。(球賽編號FB2946，2月1日21:00開賽)
皇馬在歐聯作客以2比4不敵賓菲加跌出前8，要在2月先戰兩回合淘汰圈附加賽，打擊不小。臨時主帥艾比路亞賽後受訪時表示願意承擔責任，球隊之前在聯賽作客以2比0擊敗另一前列分子維拉利爾後，以21戰51分排次席；只落後「一哥」巴塞隆拿1分，爭霸形勢緊湊，必要場場打醒精神。
皇馬中場主力曹亞文尼(Tchouameni)波監刑滿復出，最重要是首席球星「麥總」依然勁爆，剛戰歐聯又梅開二度，個人今季各項賽事累計入36球。「麥總」上仗賽後向球迷作出呼籲：「我希望班拿貝球迷可以帶着熱誠出來支持球隊，我們(在歐聯)並未被淘汰，在西甲是勝勢如虹；如果大家支持我們，我們會在周日交出好表現！」
對手華歷簡奴上輪西甲以1比3不敵奧沙辛拿，聯賽連敗失6球，聯賽榜跌落下游。受到球會主場草地不濟影響，大軍周中訓練要改到仿真草地進行，影響操練質素；今場縱有借將新兵前鋒艾克賀馬治(Akhomach)登場，但也難有爆冷搶分希望。
巴塞進攻鐵三角強勁
另邊廂，巴塞隆拿歐聯主場以4比1大炒哥本哈根，順利取得前8名出線。王牌進攻鐵三角羅拔利雲度夫斯基(Robert Lewandowski)、拉芬夏比洛尼(Raphinha Belloli)及拉明耶馬(Lamine Yamal)繼續合力攻堅，又再輕鬆大捷。「地上最強」周六深夜作客艾爾切，後者上仗聯賽2比3不敵尾二的利雲特，近4場聯賽只得2和2負；如今勢頹作客魯營，難逃大敗。(球賽編號FB2948，2月1日04:00開賽)