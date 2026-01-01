英超｜利物浦主場「細」鬥紐卡素

利物浦周六深夜續在晏菲路主場出擊，在英超迎擊另一歐聯代表紐卡素。兩軍近期在聯賽表現欠佳，紅軍今場主場料會提防對手突擊穩陣行事，入球料不會多。(球賽編號FB2929，2月1日04:00開賽)

紅軍在歐聯以6比0輕取阿塞拜疆球隊卡拉巴克，繼上屆首名出線後，再以第3名完成大聯賽。可是紅軍在英超肩負衛冕重任，卻自去年9月下旬起表現大幅滑落，上仗英超作客被般尼茅夫絕殺3比2後，近5場英超只得4和1負，跌至第6位，功勳主帥史洛長期受壓。球隊在該仗歐聯上半場再有右閘謝利美費林邦傷出。主力中堅伊巴希馬干拿因早前丁父憂已缺席3場比賽，今場有望復出跟隊長華基爾雲迪積克再次拍檔，而左閘忠臣安德魯羅拔臣未有離隊，可以穩住軍心。球隊計近7場主場4勝3和只失4球，前線由大勇箭頭伊傑迪基領銜攻堅，仍可穩中求勝。