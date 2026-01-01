英超｜曼城爭霸露曙光 博作客拔「刺」

歐聯贏波躋身前八名的藍月曼城，在英超爭霸路途上亦再露曙光，大前提當然是要本身爭氣。該隊周日深夜在英超作客聯賽繼續沉淪的另一Big Six球隊熱刺，必精銳盡出把握良機，客勝必捧！(球賽編號FB2981，2月2日0:30開賽)
藍月剛戰歐聯憑結束「生波」入球荒的艾寧夏蘭特及出任翼鋒的卓基，上半場各入一球，2比0氣走土超班霸加拉塔沙雷，剛好「掹車邊」取得大聯賽第8名；全場表現「先快後慢」耗力不多，總算完成任務，2月不用出戰兩場淘汰圈附加賽，直入16強等下戰對手。
較可惜只是快馬謝利美杜古上半場已傷出，可幸該仗不合上陣資格的翼鋒安東尼施美安及中堅馬克古希兩大冬窗新兵，今場英超可齊齊擔正；加上兩位攻中、歐聯停賽的洛迪卡斯簡迪及剛戰傷愈後備出場的尼高干沙利斯，今場悉數可以候命，人腳完整。
最重要是藍月上仗聯賽同樣2比0輕取狼隊，加上之後「一哥」阿仙奴竟在主場不敵曼聯，聯賽主場不敗身被破之餘；形勢一來一回，曼城及阿士東維拉同樣只落後兵工廠4分守三甲，重燃爭霸希望，其中近期贏波耗力不多的藍月，今場作客力足爭取3連勝。
對手熱刺周中歐聯作客2比0打敗法蘭克福，大聯賽排名比曼城更高，以第4名完成。只是球隊「複製」上季「歐戰強英超弱」的特性，上仗英超作客2比2和弱旅般尼後，近5場英超只得3和2負，目前排英超中下游，僅比降班區的尾三韋斯咸多8分，早變褪色英超強隊。
最差勁是球隊計開季聯賽11戰主場只得2勝3和6負，計主場排名排尾二僅勝狼隊；球隊刻下傷兵問題嚴重，尤其中後場配搭常變，縱使隊中擁有兩大得分中堅雲迪雲及基斯甸羅美路，但踢法只攻不守，入不敷支，遇上攻守俱備的藍月，凶多吉少。相關連結：香港賽馬會網頁 - 足球資訊 - 賽前分析