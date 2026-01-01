英超｜曼城爭霸露曙光 博作客拔「刺」

歐聯贏波躋身前八名的藍月曼城，在英超爭霸路途上亦再露曙光，大前提當然是要本身爭氣。該隊周日深夜在英超作客聯賽繼續沉淪的另一Big Six球隊熱刺，必精銳盡出把握良機，客勝必捧！(球賽編號FB2981，2月2日0:30開賽)

藍月剛戰歐聯憑結束「生波」入球荒的艾寧夏蘭特及出任翼鋒的卓基，上半場各入一球，2比0氣走土超班霸加拉塔沙雷，剛好「掹車邊」取得大聯賽第8名；全場表現「先快後慢」耗力不多，總算完成任務，2月不用出戰兩場淘汰圈附加賽，直入16強等下戰對手。