歐霸盃｜阿士東維拉險勝奪次名　羅馬和波仍保前8

歐霸盃聯賽階段的煞科日，英超的阿士東維拉主場落後2球之下，以3:2反勝奧地利的薩爾斯堡紅牛，取得次名出線16強。而意甲的羅馬，雖然與希臘的彭拿典奈高斯踢平1:1，但仍以第8的身份晉身16強。另一支英超隊伍的諾定咸森林，就主場4:0大勝匈牙利的費倫斯華路士。 賽前早與法甲的里昂齊齊取得16強資格的維拉，與仍在爭取最後附加賽資格的薩爾斯堡碰頭。客隊求生意欲旺盛，在33分鐘先由卡廉干拿迪（Karim Konate）取得領先，半場維拉落後1球。換邊僅4分鐘，客隊的穆沙耶奧（Moussa Yeo）為球隊拉開至2:0的優勢。不過主場的維拉之後來大反擊，先是摩根羅渣士（Morgan Rogers）在64分鐘追回一球，然後泰朗明斯（Tyrone Mings）在76分鐘為維拉追成平手。19歲的查馬甸積摩（Jamaldeen Jimoh-Aloba）更在87分鐘為維拉攻入致勝入球，令這支老牌球隊反勝3:2，取得聯賽階段的第2名出線16強。

羅馬多數時間打少個仍追平 至於同日的其他比賽，2屆賽事亞軍的意甲球隊羅馬作客希臘，基安盧卡文仙尼（Gianluca Mancini）在15分鐘因為拉跌即將單刀的對手被逐，令羅馬早段已少打一個，然而主場的彭拿典奈高斯換邊後10分鐘才打開紀錄，不過薛奧高夫斯基（Jan Ziolkowski）在80分鐘為羅馬追平1:1。羅馬賽和後，以16分，與比利時的亨克同分，不過得失球較佳而排第8，同日主場2:1贏馬模的亨克就排第9要參與附加賽。 另一支英超代表的諾定咸森林，主場以4:0擊敗匈牙利的費倫斯華路士，以14分取得聯賽階段第13名轉戰附加賽。至於前8的其他球隊，分別有法甲的里昂，他們主場以4:2贏希臘的PAOK，取得聯賽階段的首名。而丹麥的米迪蘭特就獲得第3，球隊主場以2:0擊敗克羅地亞的薩格勒布戴拿模，西班牙的貝迪斯就獲得第4，球隊主場2:1贏荷蘭飛燕諾。葡萄牙的波圖排第5，煞科日他們主場3:1贏蘇格蘭的格拉斯哥流浪。第6是另一支葡萄牙代表布拉加，球隊最後一場與荷蘭的伊高斯互交白卷。德甲的弗賴堡在最後一日以0:1作客不敵法甲的里爾，最後從第3跌落第7名。

蘇超些路迪保住附加賽席位 其餘的比賽，瑞士的巴素利主場0:1不敵捷克的柏辛域陀尼亞，巴素利以第30名出局，柏辛域陀尼亞取得第14名。蘇格蘭的些路迪主場4:2贏荷蘭的烏德勒支，些路迪最終以21名轉戰附加賽。塞爾維亞的貝爾格萊德紅星主場1:1賽和土耳其費倫巴治，費倫巴治晉級附加賽。羅馬尼亞布加勒斯特星隊亦與西甲的切爾達打成1:1平手，兩隊分列15及16出線附加賽。波蘭的盧多格德斯主場以1:0擊敗法國的尼斯，尼斯8場僅1勝出局，盧多格德斯以第22名晉級。

意大利的博洛尼亞，在中立場3:0大勝以色列的特拉維夫馬卡比，博洛尼亞取得第10，而馬卡比墊底。奧地利的格拉茨主場1:0贏挪威的白蘭恩，不過格拉茨還是與白蘭恩差2分出局，白蘭恩以第24名成為出線的最後一隊。至於德國的史特加主場3:2贏瑞士年青人，年青人以第25名出局。

