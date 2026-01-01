美職聯｜29歲前德國國腳迪姆華拿投聖荷西地震

美職聯再收獲歐洲球星。前德國國腳的迪姆華拿（Timo Werner），落實加盟美職聯的聖荷西地震，簽約至2028年球季。

29歲的華拿去季被外借至英超的熱刺，今季返回RB萊比錫，但上半季只有3場的後備上陣13分鐘，他以指定球員規則加盟聖荷西。聖荷西地震去年在美職聯只排西岸第10以及總成績第20名，無法出戰季後賽。球隊據報今年同時失去3位的前鋒，包括哥倫比亞的基斯甸艾蘭高，故此迪姆華拿的加盟肯定為球隊增加攻擊能力。

華拿在球會的聲明表示：「去美國永遠是個重大決定，不過一切在那裡都是為了成功。這裡球場和設施都很美麗，還有很令我欣賞的是像布魯士（艾連拿，Bruce Arena）這樣富經驗的領隊，曾在聯賽取得巨大的成功，竟親自飛過來德國與我商談大計。地震的球迷期望獲得一個球員，可以在每一場比賽，都場上付出一切。每加盟一支球會，我都希望贏得錦標，而到最後我都倣到。這也是為甚麼我要來聖荷西，就是要贏。」聖荷西在2001及2003年曾贏過美職聯的總冠軍，不過在近13年只3次打入季後賽。華拿代表德國57次，在德國的萊比錫的4個球季159次上陣入95球，之後轉投英超的車路士，在89次上陣入23球。去季在熱刺亦有41次上陣入3球。