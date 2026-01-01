拳擊｜約書亞車禍後首次拍片　談及意外喪生2好友

去年底在尼日利亞遇車禍的英國拳王約書亞（Anthony Joshua），拍攝影片分享2位好友喪生的感受。他指自己遇過親人離世，但沒想過一下子失去2個好友。

36歲的約書亞，去年12月29日在尼日利亞一條高速公路上遇車禍，他自己雖然只是輕傷，不過同車的2名團隊成員卻不幸身亡。2名團隊成員的加美（Sina Ghami）及艾約迪尼（Latif Ayodele）不單是他的體能及狀態教練和訓練員，更是他的多年好友。約書亞在事後已經康復出院，他在周四（29日）發放影片，分享事故後的感受：「終有一日會輪到我，因此我並不感到害怕。因為當我知道在另一邊有2個兄弟，我感覺很舒服。我曾失去過親人，不過我沒想到會這樣失去親友，我的左右手。」