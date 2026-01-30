NBA｜雷霆慘遭木狼3分雨擊倒　太陽布魯克斯轟40分贏活塞

常規賽仍然領先的奧克拉荷馬城雷霆，在近7場比賽輸第4場。球隊作客以111:123不敵明尼蘇達木狼，今場木狼攻入22個的3分波成為關鍵。至於東岸領先的底特律活塞亦錯過追近雷霆的機會，在迪朗布魯克斯（Dillon Brooks）攻入生涯新高的40分之下，協助鳳凰城太陽114:96贏活塞。

近期受傷兵影響，雷霆的氣勢未如開季。之前3場比賽輸掉2場，雷霆作客去到近期爭議不斷的明尼亞波利斯。結果是雷霆今場從未曾領先之下，以111:123不敵木狼。基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）雖然仍為雷霆轟下全場最多的30分、８次助攻及6個籃板，但是隊友未能幫到手，第2高分的賀姆根（Chet Holmgren）也只得15分。木狼今場3分表現突出，全場43投22中，當中麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）取得的21分，有5個來自3分，而且他更是5投全中。「蟻人」艾華士（Anthony Edwards）今場亦有26分貢獻，為木狼擊敗雷霆。木狼目前在西岸以30勝19負排第5。雷霆就贏38場輸11場。