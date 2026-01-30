澳網｜艾卡拉斯苦戰5盤　挫施維列夫入決賽

世界排名第1的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），在澳洲公開賽的四強，在領先2盤下，被施維列夫（Alexander Zverev）追平，最終在第5盤險勝局數7:5，艾卡拉斯以盤數3:2晉身決賽。

過去從未打入澳網決賽的艾卡拉斯，四強與施維列夫進行一場激戰。首盤艾卡拉斯以局數6:4勝出，第2盤雙方要打到決勝局，艾卡拉斯以細分7:5險勝。手執2盤的艾卡拉斯，只要再贏1盤就可以首次打入決賽，不過第3盤施維列夫又一次迫到打決勝局，這位德國球手以細分7:3追回一盤。第4盤比賽又一次要打決勝局，施維列夫再把握機會贏細分7:4，追平盤數2:2。二人要進入第5盤分勝負，第5盤比賽，施維列夫先破艾卡拉斯的發球領先，並且一度將局數領先5:3，此時施維列夫再贏1局就可以入決賽，不過艾卡拉斯連破2次施維列夫發球局，以局數7:5反勝，贏盤數3:2入決賽。