體育
出版：2026-Jan-30 18:23
更新：2026-Jan-30 18:23

澳網｜艾卡拉斯苦戰5盤　挫施維列夫入決賽

2026 01 30T100344Z 1851429090 UP1EM1U0RY60T RTRMADP 3 TENNIS AUSOPEN

艾卡拉斯苦戰5盤險勝施維列夫，打入澳網決賽。(路透社)

世界排名第1的艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），在澳洲公開賽的四強，在領先2盤下，被施維列夫（Alexander Zverev）追平，最終在第5盤險勝局數7:5，艾卡拉斯以盤數3:2晉身決賽。

過去從未打入澳網決賽的艾卡拉斯，四強與施維列夫進行一場激戰。首盤艾卡拉斯以局數6:4勝出，第2盤雙方要打到決勝局，艾卡拉斯以細分7:5險勝。手執2盤的艾卡拉斯，只要再贏1盤就可以首次打入決賽，不過第3盤施維列夫又一次迫到打決勝局，這位德國球手以細分7:3追回一盤。第4盤比賽又一次要打決勝局，施維列夫再把握機會贏細分7:4，追平盤數2:2。二人要進入第5盤分勝負，第5盤比賽，施維列夫先破艾卡拉斯的發球領先，並且一度將局數領先5:3，此時施維列夫再贏1局就可以入決賽，不過艾卡拉斯連破2次施維列夫發球局，以局數7:5反勝，贏盤數3:2入決賽。

另外在青年組男單的比賽，香港球手朱鍇泓八強面對哈薩克的球手，在領先盤數1:0之下，被對手連贏2盤反勝，以盤數1:2出局。至於之前一晚的女單另一場四強比賽，哈薩克的拉芭堅娜（Elena Rybakina）以盤數2:0擊敗美國的碧古拉（Jessica Pegula），會與莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）在決賽爭冠。

2026 01 30T082024Z 1281055077 UP1EM1U0N5ZX5 RTRMADP 3 TENNIS AUSOPEN 2026 01 30T060725Z 1794127894 UP1EM1U0H0BUJ RTRMADP 3 TENNIS AUSOPEN 2026 01 29T120845Z 738204324 UP1EM1T0XQK6E RTRMADP 3 TENNIS AUSOPEN

艾卡拉斯對施維列夫精華

碧古拉對拉芭堅娜精華

澳網第十二日總結

