歐聯｜皇家馬德里附加賽再遇賓菲加　紐卡素要赴阿塞拜疆

歐聯聯賽階段完成後，周五（30日）進行了附加賽的抽籤。其中憑守門員一記頭槌擊敗皇家馬德里獲得最後一個附加賽席位的賓菲加，就再與皇馬競逐16強資格。至於唯一要打附加賽的英超隊伍紐卡素，抽中阿塞拜疆的卡拉巴克。

歐聯聯賽階段第9至24位的16支隊伍，需要透過附加賽爭取16強席位，其中第9位的皇馬，其實對手都只有第23的波杜基林特或賓菲加可抽中，最終皇馬就是抽中對賓菲加，而波杜基林特就對聯賽階段第10的國際米蘭。上屆冠軍的巴黎聖日耳門，以第11位完成他們抽中了同樣是法甲的摩洛哥，兩支法甲隊伍16強就會遇巴塞隆拿或車路士。另外，6支英超隊伍中，唯一要打附加賽的紐卡素，抽中要對阿塞拜疆的卡拉巴克，雖然這支中亞隊伍在聯賽階段最後一場作客0:6不敵利物浦，但他們主場並不好惹，4場主場2勝1負，包括擊敗德甲的法蘭克福及賽和車路士，紐卡素首回合將先作客巴庫。