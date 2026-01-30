歐聯｜皇家馬德里附加賽再遇賓菲加　紐卡素要赴阿塞拜疆

歐聯聯賽階段完成後，周五（30日）進行了附加賽的抽籤。其中憑守門員一記頭槌擊敗皇家馬德里獲得最後一個附加賽席位的賓菲加，就再與皇馬競逐16強資格。至於唯一要打附加賽的英超隊伍紐卡素，抽中阿塞拜疆的卡拉巴克。
歐聯聯賽階段第9至24位的16支隊伍，需要透過附加賽爭取16強席位，其中第9位的皇馬，其實對手都只有第23的波杜基林特或賓菲加可抽中，最終皇馬就是抽中對賓菲加，而波杜基林特就對聯賽階段第10的國際米蘭。上屆冠軍的巴黎聖日耳門，以第11位完成他們抽中了同樣是法甲的摩洛哥，兩支法甲隊伍16強就會遇巴塞隆拿或車路士。另外，6支英超隊伍中，唯一要打附加賽的紐卡素，抽中要對阿塞拜疆的卡拉巴克，雖然這支中亞隊伍在聯賽階段最後一場作客0:6不敵利物浦，但他們主場並不好惹，4場主場2勝1負，包括擊敗德甲的法蘭克福及賽和車路士，紐卡素首回合將先作客巴庫。
其餘的抽籤，土耳其的加拉塔沙雷會對意大利的祖雲達斯，西班牙的馬德里體育會就抽中比利時的布魯日，而德國的多蒙特會對意大利的阿特蘭大。首回合會在2月17至18日舉行，之後一星期進行次回合。另外，歐霸盃在之前亦完成了附加賽抽籤，當中英超的諾定咸森林會對土耳其的費倫巴治，而蘇格蘭的些路迪與德國的史特加爭出線，意大利的博洛尼亞就與挪威的白蘭恩爭另一個16強席位。
歐聯附加賽抽籤：
波杜基林特（挪威） 對 國際米蘭（意大利）
賓菲加（葡萄牙） 對 皇家馬德里（西班牙）
摩洛哥（法國） 對 巴黎聖日耳門（法國）
卡拉巴克（阿塞拜疆） 對 紐卡素（英格蘭）
加拉塔沙雷（土耳其） 對 祖雲達斯（意大利）
布魯日（比利時） 對 馬德里體育會（西班牙）
多蒙特（德國） 對 阿特蘭大（意大利）
奧林比亞高斯（希臘） 對 利華古遜（德國）
歐霸盃附加賽抽籤：
盧多格德斯（保加利亞） 對 費倫斯華路士（匈牙利）
彭拿典奈高斯（希臘） 對 柏辛域陀利亞（捷克）
薩格勒布戴拿模（克羅地亞） 對 亨克（比利時）
PAOK（希臘） 對 切爾達（西班牙）
些路迪（蘇格蘭） 對 史特加（德國）
費倫巴治（土耳其） 對 諾定咸森林（英格蘭）
白蘭恩（挪威） 對 博洛尼亞（意大利）
里爾（法國） 對 貝爾格萊德紅星（塞爾維亞）