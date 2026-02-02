意甲｜羅馬除「烏」有「細」

在歐霸聯賽驚險完成任務的「首都狼」羅馬，周一晚返回意甲再度作客，繼續向高位進發；球隊冬窗完成換血效果不俗，今場鬥烏甸尼斯仍會保持一貫穩中求勝踢法，可先取入球「細」盤。(球賽編號FB3035，2月3日03:45開賽) 首都狼在歐霸聯賽煞科日作客希臘彭拿典奈高斯，於守將基安盧卡文仙尼(Gianluca Macini)一早因職業犯規被逐打少一人下；靠年輕波蘭中堅薜奧高夫斯基(Ziolkowski)尾段助攻頂入，1比1逼和對手之餘，更成功「掹車邊」以第8名直入歐霸16強。主帥加斯柏連尼(Gasperini)賽後認為球隊累積了信心及經驗，表現會繼續改善。

由於該隊重心放意甲爭前列位置，主帥在歐霸未有出盡全力，主力鋒將保羅戴巴拿(Paulo Dybala)該仗全場坐冷板；另外上月冬窗從阿士東維拉加盟的荷蘭前鋒唐耶爾馬倫(Donyell Malen)，以及從馬賽重金簽下的法國新星前鋒羅賓奴韋斯(Robinio Vaz)，不符合該場上陣資格，今場意甲可再次候命，輪換鋒將上場添新鮮感。 羅馬連同歐霸近4戰不敗之餘，場場「總入球」開出2球。球隊在意甲不論主或客場踢法同樣穩陣，失球甚少；計對上兩場聯賽作客連勝萊切及拖連奴0失球，今場出戰新勝的烏甸尼斯仍會謹慎行事。