英超｜升班馬對決 黑貓主場「細」捉般尼

英超本輪壓軸戲由兩支英超升班馬對戰，「黑貓」新特蘭近期走勢回落，但置身主場光明球場往往充滿力量，迎擊下游的般尼，主隊仍可穩中求「細」，小勝止跌勢。(球賽編號FB2982，2月3日04:00開賽) 跟季初走勢相比，「黑貓」回落不少，上仗更是季內首次在英超缺少受傷的隊長中場格列沙加(Granit Xhaka)壓陣，主帥里比斯(Le Bris)改踢「4-4-2」陣式作客鬥護級分子韋斯咸；結果黑貓上半場連輸3球，下半場變陣後表現稍好，只能靠前鋒波貝比(Brobbey)破蛋，輸1比3而回。

「黑貓」近7場英超只錄得1勝，本輪前跌至中游，但其實跟前列球隊積分仍然接近，球隊有沒有「大哥級」沙加在陣，聯賽主客場走勢一向反差極大；單計英超主場仍保持6勝5和，全英超唯一主場不敗球隊的美譽，光明球場出擊戰力倍添。 今夜只遇另一升班馬般尼，預計黑貓會排出較進取陣容，波貝比(Brobbey)及威爾遜伊斯多(Wilson Isidor)兩大隊中射手任用外，一眾非洲中前場好手除有傷的貝特蘭查奧爾(Bertrand Traore)外，餘皆可悉數候命，包括摩洛哥的基斯迪尼泰比(Chemsdine Talbi)及塞內加爾的哈比迪亞拉(Habib Diarra)，上仗半場已換入。主隊另一殺著是高大隊長中堅丹尼爾保拉特(Daniel Ballard)不時上前助攻，敵衛防不勝防。

3鬥Big Six全和 般尼近況稍為回穩，聯賽鬥3支Big Six球隊曼聯、利物浦及熱刺全和；但要留意是季內11戰英超作客只得5分，單計近3場英超作客2和1負，場場「總入球」2球。球隊防守表現好轉，但始終欠入球殺著，正箭頭布查(Broja)季內只有1個英超入球；而剛從韋斯咸借用的中場老將禾特普斯(Ward-Prowse)，創造性一向不強。 般尼排尾二，本輪落後尾四在降班區外的諾定咸森林多達10分，下半季要急起直追搶3分保命。該隊首循環主場曾以2比0打敗新特蘭，今場隨着戰情發展未必全程保守；但遇上愈夜愈醒精神、主場後勁甚強的黑貓，只怕力有不逮，今場入球「細」盤及主勝兼取。