英超｜曼聯絕殺富咸3連勝　曼城領先2球遭熱刺迫和

英超的曼聯今季再次3連勝，在奧脫福主場迎戰富咸的聯賽，紅魔在一度領先2球下，被富咸一度追成2:2平手。可是班捷文施斯高（Benjamin Sesko）在補時4分鐘攻入致勝一球，為曼聯以3:2擊敗對手。至於曼城同樣在領先2球下，作客被熱刺迫和，但曼城還是無力反勝，與熱刺打成2:2平手，令阿仙奴在榜首拉開6分。
在賽前有500至600個曼聯球迷在球場外抗議，不過卡域克（Michael Carrick）暫代帶領紅魔餘下球季下，球隊接連擊敗阿仙奴及曼城，然後今周面對富咸。將在季尾離隊的卡斯米路（Casemiro），在19分鐘為紅魔開紀錄，之後下半場去到56分鐘，馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）再為主場的曼聯拉開至2:0。曼聯防線早在65分鐘已響起警號，只是佐治古恩卡（Jorge Cuenca）的入球被視像助理裁判（VAR）推翻。而富咸在85分鐘獲得12碼，魯爾占美尼斯（Raul Jimenez）為富咸射入。之後補時1分鐘，富咸再由奇雲山度士（Kevin）追平2:2。不過紅魔有9分鐘補時的機會，最後施斯高接應般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）的傳中，禁區內控定抽入，為曼聯以3:2取勝。
曼聯對富咸精華
卡域克領軍3場全勝快過艾摩廉36場
上一手的艾摩廉（Ruben Amorim）在帶領曼聯36場比賽後才取得3連勝，不過卡域克領軍3場就取得全勝。對於今場的比賽，卡域克指：「這是個特別的地方，這麼會有特別的事情。首先是要把榮譽歸於這班球員，我們知道今日準備是一場艱難的比賽，我們整個星期都在思考怎樣破密集，擊敗我們應該擊敗的球隊。今日我們做到了。富咸是一支很好的隊伍，我們知道我們需要面對很多問題。要歸功於這班球員，上星期我們失球後在最後反勝，特別是今日，即使是更難應付，還是找到予像班捷文（施斯高）的致勝者。我還是替他感到高興，因為他絕對值得的。對我們所有人來說這是重要的時刻，他是值得私。他在我來到這裡之後，一直都很出色。他會記着這一個時刻好一段日子。」
至於同日，曼徹斯特的另一支球隊，曼城作客去到倫敦，先由卓基（Rayan Cherki）及安東尼施美安（Antoine Semenyo）的入球領先半場。但是熱刺在蘇蘭基（Dominic Solanke）的梅開二度，包括最後一腳的「蠍子腳」，以2:2迫和曼城。曼城失分後，47分排聯賽次席，與榜首阿仙奴相差6分。至於曼聯就以41分排聯賽第4，與第3的阿士東維拉差5分。同日的比賽，維拉主場以0:1不敵少打一個的賓福特，而諾定咸森林亦在10人應戰下，1:1賽和水晶宮。