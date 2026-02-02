英超｜曼聯絕殺富咸3連勝　曼城領先2球遭熱刺迫和

英超的曼聯今季再次3連勝，在奧脫福主場迎戰富咸的聯賽，紅魔在一度領先2球下，被富咸一度追成2:2平手。可是班捷文施斯高（Benjamin Sesko）在補時4分鐘攻入致勝一球，為曼聯以3:2擊敗對手。至於曼城同樣在領先2球下，作客被熱刺迫和，但曼城還是無力反勝，與熱刺打成2:2平手，令阿仙奴在榜首拉開6分。

在賽前有500至600個曼聯球迷在球場外抗議，不過卡域克（Michael Carrick）暫代帶領紅魔餘下球季下，球隊接連擊敗阿仙奴及曼城，然後今周面對富咸。將在季尾離隊的卡斯米路（Casemiro），在19分鐘為紅魔開紀錄，之後下半場去到56分鐘，馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）再為主場的曼聯拉開至2:0。曼聯防線早在65分鐘已響起警號，只是佐治古恩卡（Jorge Cuenca）的入球被視像助理裁判（VAR）推翻。而富咸在85分鐘獲得12碼，魯爾占美尼斯（Raul Jimenez）為富咸射入。之後補時1分鐘，富咸再由奇雲山度士（Kevin）追平2:2。不過紅魔有9分鐘補時的機會，最後施斯高接應般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）的傳中，禁區內控定抽入，為曼聯以3:2取勝。