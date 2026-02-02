西甲｜皇家馬德里打多2個險勝　雲尼斯奧斯被主場球迷柴台

西甲的皇家馬德里雖然在多打2個之下，憑基利安麥巴比（Kylian Mbappe）射入12碼，以2:1險勝華歷簡奴繼續追趕榜首的巴塞隆拿，不過球隊卻面對多項問題，當中包括英格蘭翼鋒的祖迪比寧咸（Jude Bellingham）重傷，而雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Junior）亦遭主場的球迷報以嘘聲。

在上一場比賽，皇家馬德里的球迷已經對雲尼斯奧斯及比寧咸不滿，在今場比賽問題依舊持續。不過雲尼斯奧斯還是在15分鐘為球隊打開紀錄。但換邊僅4分鐘，華歷簡奴由迪費魯圖斯（Jorge de Frutos）追平。不過客隊80分鐘有柏夫施斯（Pathe Cisse）的粗野攔截，被直接紅牌驅逐。比賽之後有逾10分鐘的補時，皇馬到補時8分鐘由麥巴比獲得12碼，2分鐘後他親自操刀為皇馬再度領先。而之後華歷簡奴再有查華利亞（Pep Chavarria）領第2面黃牌，最終皇馬在多打2個下，以2:1保住勝局。