熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Feb-02 11:45
更新：2026-Feb-02 11:45

意甲｜國際米蘭輕取克雷莫納拉開7分　拿達路馬天尼斯追近入球紀錄

分享：
2026 02 01T172404Z 668263157 UP1EM211CC26K RTRMADP 3 SOCCER ITALY CRE INT

拿達路馬天尼斯為國際米蘭打開紀錄。(路透社)

adblk4

意甲的國際米蘭在聯賽拉開7分，在周日（1日）的聯賽，球隊作客升班馬的克雷莫納，先由拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）攻入在球會的第170球，協助國際米蘭以2:0贏波。同日的祖雲達斯亦以4:1擊敗帕爾馬，暫時升上第4位。

聯賽次席的AC米蘭要到星期二（3日）才有比賽，國米作客去到克雷莫納，雖然占美華迪（Jamie Vardy）作為主隊的正選，但是國米先在16分鐘由拿達路馬天尼斯的入球打開紀錄。國米到31分鐘，再由施連斯基（Piotr Zielinski）建功，為球隊拉開比數，半場領先2球。下半場比賽因為國米球迷向球場投擲煙花，一度中止了3分鐘，而即使比賽繼續，雙方還是沒有再取得入球，國米結果贏2:0。聯賽以55分領先，與次席打少場的AC米蘭差7分。

adblk5

拿達路馬天尼斯在今場取得他在球會的第170球，距離球會史上第3的射手博尼塞加（Roberto Boninsegna）只差1球，而與前2位，209球的阿杜布尼（Alessandro Altobelli）及284球的梅亞沙（Giuseppe Meazza）仍有距離。他今季在意甲13場入10球，累計取得128個意甲入球，距離國米第2大意甲射手的羅蘭斯（Benito Lorenzi）只差10球，而梅亞沙就有197球。

2026 02 01T184854Z 1677304392 UP1EM211G9GAJ RTRMADP 3 SOCCER ITALY CRE INT 2026 02 01T171725Z 1207199232 UP1EM211C1060 RTRMADP 3 SOCCER ITALY CRE INT 2026 02 01T171042Z 2140962249 UP1EM211BPT5T RTRMADP 3 SOCCER ITALY CRE INT 2026 02 01T185358Z 499244704 UP1EM211GHVAN RTRMADP 3 SOCCER ITALY CRE INT 2026 02 01T184646Z 1966596987 UP1EM211G5WAC RTRMADP 3 SOCCER ITALY CRE INT 2026 02 01T181802Z 1011776451 UP1EM211EU18O RTRMADP 3 SOCCER ITALY CRE INT

克雷莫納對國際米蘭精華

帕爾馬對祖雲達斯精華

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務