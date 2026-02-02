意甲｜國際米蘭輕取克雷莫納拉開7分　拿達路馬天尼斯追近入球紀錄

意甲的國際米蘭在聯賽拉開7分，在周日（1日）的聯賽，球隊作客升班馬的克雷莫納，先由拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）攻入在球會的第170球，協助國際米蘭以2:0贏波。同日的祖雲達斯亦以4:1擊敗帕爾馬，暫時升上第4位。

聯賽次席的AC米蘭要到星期二（3日）才有比賽，國米作客去到克雷莫納，雖然占美華迪（Jamie Vardy）作為主隊的正選，但是國米先在16分鐘由拿達路馬天尼斯的入球打開紀錄。國米到31分鐘，再由施連斯基（Piotr Zielinski）建功，為球隊拉開比數，半場領先2球。下半場比賽因為國米球迷向球場投擲煙花，一度中止了3分鐘，而即使比賽繼續，雙方還是沒有再取得入球，國米結果贏2:0。聯賽以55分領先，與次席打少場的AC米蘭差7分。