NBA明星賽｜勒邦占士獲選西岸後備　主場利拿特竟冇份

月中在洛杉磯快艇主場舉行的明星賽周末，在周日（1日）公布了東西岸最後的後備球員名單。當中勒邦占士（LeBron James）獲選入西岸，將連續第22年出席明星賽，不過快艇的利拿特（Kawhi Leonard）卻時名落孫山，占士在對紐約人的賽後稱要保持謙虛。

明星賽周日公布了東西岸由NBA教練們選出的後備球員名單。當中雖然缺席了西岸正選，不過勒邦占士仍是西岸的後備球員，並會創歷史，連續22年參加明星賽。他在洛杉磯湖人不敵紐約人的比賽後表示：「超級謙虛。這是教練們投票的，沒錯，所以我非常尊重他們，也感謝他們看到了我在職業生涯後期依然保持著這樣的狀態。能夠入選明星賽對我的家人、一直關注我職業生涯的人、我的勒邦忠實球迷來說意義非凡。他們見證了我的成長歷程，能夠因為自己的努力而獲得回報，這始終讓我感到無比榮幸和謙卑。」勒邦的入選，令他作為入選明星賽次數及連續入選的紀錄延長。