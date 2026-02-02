NBA明星賽｜勒邦占士獲選西岸後備　主場利拿特竟冇份

月中在洛杉磯快艇主場舉行的明星賽周末，在周日（1日）公布了東西岸最後的後備球員名單。當中勒邦占士（LeBron James）獲選入西岸，將連續第22年出席明星賽，不過快艇的利拿特（Kawhi Leonard）卻時名落孫山，占士在對紐約人的賽後稱要保持謙虛。
明星賽周日公布了東西岸由NBA教練們選出的後備球員名單。當中雖然缺席了西岸正選，不過勒邦占士仍是西岸的後備球員，並會創歷史，連續22年參加明星賽。他在洛杉磯湖人不敵紐約人的比賽後表示：「超級謙虛。這是教練們投票的，沒錯，所以我非常尊重他們，也感謝他們看到了我在職業生涯後期依然保持著這樣的狀態。能夠入選明星賽對我的家人、一直關注我職業生涯的人、我的勒邦忠實球迷來說意義非凡。他們見證了我的成長歷程，能夠因為自己的努力而獲得回報，這始終讓我感到無比榮幸和謙卑。」勒邦的入選，令他作為入選明星賽次數及連續入選的紀錄延長。
利拿特或替字母哥
同樣入選還有杜蘭特（Kevin Durant），他也已經16次入選明星賽，在史上排行第4，僅次於18次的高比拜仁（Kobe Bryant）、19次渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）以及勒邦。而西岸的其他球手，還有丹佛金塊的謝姆梅利（Jamal Murray）、奧克拉荷馬城的荷姆根（Chet Holmgren）明尼蘇達木狼的艾華士（Anthony Edwards）、鳳凰城太陽的迪雲布克（Devin Booker）還有波特蘭拓荒者的艾迪查（Deni Avdija）。意味着主場的快艇，沒有球員入選。
快艇目前西岸排第9，球隊開季雖然欠表現，不過利拿特自去年12月20日起就在聯盟的得分及偷球都在領先，可是他與侯斯頓火箭的艾派倫辛根（Alperen Sengun）皆缺席，然而他們仍有機會作為「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）受傷後的替補。今年的賽事將分為3隊，當中24位球員在各隊配置8人，2隊美國球員另外1隊為國際球員，3隊先進行單循環比賽，之後以戰績頭2名進行決賽。而NBA總裁阿當蕭華（Adam Silver）會為賽事挑選替補受傷的球員。
2026年NBA明星賽後備球員
西岸：
艾華士（Anthony Edwards，明尼蘇達木狼）
謝姆梅利（Jamal Murray，丹佛金塊）
賀姆根（Chet Holmgren，奧克拉荷馬城雷霆）
杜蘭特（Kevin Durant，侯斯頓火箭）
迪雲布克（Devin Booker，鳳凰城太陽）
艾迪查（Deni Avdija，波特蘭拓荒者）
勒邦占士（LeBron James，洛杉磯湖人）
東岸：
迪洛雲米歇爾（Donovan Mitchell，克里夫蘭騎士）
謝倫莊臣（Jalen Johnson，阿特蘭大鷹隊）
唐斯（Karl-Anthony Towns，紐約人）
施安簡（Pascal Siakam，印第安納溜馬）
洛文鮑維（Norman Powell，邁亞密熱火）
史葛迪班尼斯（Scottie Barnes，多倫多速龍）
謝倫杜蘭（Jalen Duren，底特律活塞）