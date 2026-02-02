米蘭冬奧｜冰球場館趕不及開幕完成　比賽仍繼續進行

距離米蘭科爾蒂納冬季奧運會開幕只餘下數日，不過米蘭奧組委方面，承認冰球的主場館米蘭體育館將未能趕及完工。然而比賽依舊會進行比賽。

國際奧委會成員的杜比（Christophe Dubi）在周日（1日）被問及場館時，承認場館趕不及開幕後完成工程：「目前絕對是的。場館裡的每個空間都裝修好嗎？沒有。場館裡的所有東西都適合比賽嗎？也不是。」場館在比賽期間稱為米蘭聖塔朱利亞冰上曲棍球場，不過在上周末的時候，場館內外都仍充滿建築材料及沙塵。杜比稱：「大會之後任何需要粉飾的地方，都不會影響到任何人的體驗，所有面向公眾的區域都會做到盡善盡美。我們還有其他工作要做嗎？當然有，清潔工作必不可少。正如你所說，還有很多工作正在進行，非常忙碌，但這一切都是為了把這裡創造成一個完美的場館。」