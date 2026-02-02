熱門搜尋:
出版：2026-Feb-02 13:16
更新：2026-Feb-02 13:16

NBA｜活塞破球會紀錄大炒籃網　雷霆贏金塊10分

AP26033020069622

活塞主場大炒籃網53分。(美聯社)

布魯克林籃網繼續創今季輸波歷史，球隊作客東岸領先的底特律活塞，以77:130輸波，創下活塞球隊單場最大分差勝仗。至於常規賽領先的奧克拉荷馬城雷霆，作客擊敗丹佛金塊121:111繼續領先。

今季擺明「擺爛」的籃網，在1月就輸過給紐約人54分。在今場面對活塞，首節初段仍領先過5分，不過之後戰情一面倒向活塞。籃網半場還取得到44分，不過之後下半場就只攻入33分，全場球隊命中率32.9%，失誤達23次，活塞在最多領先55分之下以130:77大勝，創下球隊史上最大分差勝仗。之前的紀錄是在2003年1月擊敗波士頓塞爾特人52分。籃網今場都有3人取得雙位數得分，不過最多只有12分。而活塞就5人攻入雙位數，包括入選明星賽後備的謝倫杜蘭（Jalen Duren）取得21分及10個籃板，根寧咸（Cade Cunningham）與後備的贊堅斯（Daniss Jenkins）都有18分。

至於常規賽領先的雷霆，在輸給明尼蘇達木狼之後又贏波，在基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻入34分，加上卡臣華萊士（Cason Wallace）取得生涯最高的27分下，以121:111贏金塊。雷霆目前戰績為39勝11負。而塞爾特人及邁亞密熱火周日亦雙雙大勝，塞爾特人主場107:79贏密爾沃基公鹿，熱火就同樣於主場大勝芝加哥公牛134:91。

紐約人主場挫湖人

同日的比賽，紐約人主場112:100贏洛杉磯湖人，洛杉磯快艇就作客117:93大勝鳳凰城太陽。而聖安東尼奧馬刺在主場以112:103破奧蘭多魔術，克里夫蘭騎士作客130:111贏波特蘭拓荒者，多倫多速龍主場107:100贏猶他爵士，華盛頓巫師主場116:112擊敗薩克拉門托帝王。

