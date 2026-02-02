暢踏西東板道跑3月1日舉行免費報名 3個組別包括汪星人寵組

隨着北角東岸板道東段於去年12月正式啓用，發展局海港辦事處及海濱事務委員會(主辦方)將於3 月 1 日（星期日）在北角東岸板道舉辦「暢踏西東板道跑」。活動設有 5 公里個人組、3 公里親子同樂組及 1 公里汪星人寵組，即日起免費開放予公眾網上報名。主辦方期望透過活動，讓公眾以運動方式輕鬆體驗全面開放的東岸板道東、西兩段，拉近市民與維港的距離。活動同時鼓勵公眾按個人喜好與能力，在空餘時間步行或跑步，探索由堅尼地城至筲箕灣長約13公里的連綿海濱。

「暢踏西東板道跑」設有 5 公里個人組、 3 公里親子同樂組及 1 公里汪星人寵組，起點同設於北角東岸板道(東段)近電照街出入口(亦可經書局街右轉入北角海濱花園)，終點則設於最東端近鰂魚涌海裕街出入口。其中 5 公里組別的參加者可沿東岸板道東西兩段，邊跑邊感受維多利亞港的壯麗景致，而 3 公里組別的路線集中在東段，參加者可感受是次活動在東段安排的小食攤位和表演。東岸板道貫徹「海濱共享空間」理念，亦是寵物友善空間，因此活動特設1公里汪星人寵組歡迎參加者與繫上牽繩的毛孩同場暢跑，享受人寵同樂時光。所有參加者均可獲派選手包乙個(內有跑手號碼布、活動紀念 T 恤、環保摺疊水杯)，完成路線者更可於終點領取紀念獎牌。

與眾同樂!海濱限定閃卡機+人氣 Busking 經典獻唱

活動現場將提供多元互動體驗與地道小食攤位，並有人氣Busking單位傾情獻唱，為沿途跑手和旁觀市民帶來耳熟能詳的經典歌曲。位於海裕街的終點區更設置「海濱限定閃卡機」，完成路線的參加者可隨機抽取精美閃卡一張，加深公眾對各區「海濱共享空間」的認識。

位於東區走廊下的東岸板道，全長約2.2公里，分為東西兩段，各長約1.1公里。貫通東岸公園及北角海濱花園的西段自去年初開放，餘下的板道東段亦於去年尾開放，連接北角海濱花園及鰂魚涌海裕街，達致「一板貫通，暢踏西東」，同時標誌由堅尼地城至筲箕灣全長約13公里的港島海濱正式貫通，實現海濱發展的願景之一。東岸板道配備共享徑、階梯式座位、遊樂空間、健身設施及釣魚平台等多元設施。其中東段的體驗式玻璃觀景台讓遊人感受腳下的維港，近電照街的寵物友善區則讓市民與牽繩寵物輕鬆「放電」，數個多功能開放式空間更可供市民和團體申請舉辦展覽、藝術和社區活動。東岸板道也在維港首次引入開合橋和轉盤橋，平日保持暢通狀態，需時可靈活開啟便利船隻進出，兼顧海濱通行與水運需求。