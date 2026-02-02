世界桌球大獎賽為球手舉辦歡迎儀式　賽事明天揭開序幕(附入啟德體藝館留意事項)

世界桌球大獎賽將於2月3日至8日再度於香港上演，賽會今午為球手舉辦歡迎儀式。 歡迎儀式由旅遊發展局支持協辦，一眾參賽球手包括奧蘇利雲、趙心童、華基連今午到中環山頂，飽覽香港景色。奧蘇利雲指習慣外界對他的期望，壓力反而可激勵他發揮得更好。被問到為何無在香港定居，他表示並無固定居所，即使擬移居杜拜，仍不時到香港及內地。他指現時在度假，享受不同地方的生活模式。 來自全球排名前32名的頂尖桌球高手明日起一連六日將雲集啟德體育園內的啟德體藝館，爭奪冠軍榮譽及世界排名。

啟德體育園提醒入場人士出發前留意相關安排 啟德體育園提醒，入場人士出發前留意相關安排，包括查閱入場條款及細則，留意限制攜帶入場物品；了解交通安排，提前計劃離場路線。此外，世界桌球巡迴賽日前公布，因應德國桌球大師賽的最新賽程，部分參與今次「世界桌球大獎賽2026」的球手需更新行程，涉及明日(3日)及4日的8個場次賽事將有改動，其中3個場次將提前一日舉行。於本月1日晚上8時前已購買相關場次門票的觀眾，可憑原有門票按原定時段入場觀賽，到主辦方F-Sports設於啟德體藝館習藝坊入口旁的門票換領處，額外領取本月3 至5日期間任何一場賽事的同等價值的門票一張。

留意入場條款及細則 觀眾請留意所購買的場次及比賽枱號，並按照門票上的場館入口及樓層，提早到場。比賽期間，觀眾應保持安靜及避免走動，並按照現場工作人員的指示進出場地。每節比賽入場時間和開始時間，將因應當日賽事進度而有所調整，觀眾請留意現場的即時公告。若下午場次延遲結束，晚上場次之入場時間將會相應順延，觀眾請耐心等候，並按照工作人員指示進場。如觀眾於離場後需再次入場，請於離場及重新入場時向出口職員出示並掃描當日門票，否則可能無法再次進入場館。

留意限制攜帶入場物品 入場人士請遵守場地規則，注意攜帶物品的限制，特別是任何塑膠、玻璃或金屬容器，以及罐裝、瓶裝飲品或水樽，均不可帶入場內。任何外來食品及飲料均不可攜帶入場，而場內亦不准飲食。如有需要，觀眾可前往啟德體藝館地下大堂進食。 為推動體育普及化，主辦方今年首設免費開放的運動嘉年華「F-Sports Club」，於啟德體藝館習藝坊提供多項運動體驗，包括英式桌球、「中式八球」、兒童桌球、匹克球及乒乓球等。場內設有賽事官方紀念品及贊助商攤位，為球迷帶來難得的互動機會。已購買商品的觀眾，請特別留意上述攜帶物品入場的限制，並使用臨時儲物架暫存物品，但需自行評估風險；或選擇設於啟德零售館內的電子儲物櫃，並於離場時領回物品。

交通安排 園方提醒觀眾應預先計劃回程路線，留意各公共交通工具的營運時間，並選擇合適的離場時間。港鐵方面，經港鐵大圍站接駁東鐵綫往羅湖站的最後一班列車，將於晚上10時59分從宋皇臺站開出，以及11時01分從啟德站開出，而屯馬綫往屯門方向的尾班車，將於凌晨零時25分從宋皇臺站開出，以及凌晨零時23分從啟德站開出，往烏溪沙方向的尾班車，則於凌晨零時53分從宋皇臺站開出，以及凌晨零時55分從啟德站開出；體藝館停車場及的士上落客區將如常開放。場館會開放予購票觀眾直至該賽事完結。

世界桌球大獎賽2026賽事安排

世界桌球大獎賽將於2月3日至8日再度於香港上演