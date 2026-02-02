賀歲盃2026｜香港隊與FC首爾初五大球場迎新春　門票明日開售

香港足總今日（2日）宣布，獲得保險公司「富衛保險」作為今年贊助，並邀請到南韓韓職聯的FC首爾與香港隊在年初五（21日）在大球場進行表演賽。賽事獲得香港文化、體育及旅遊局，以及旅遊發展局支持進行全球宣傳，門票明日（3日）開售，門票分380及180元，還有780元的家庭票。
足總今日舉行記者會宣布獲得富衛作為香港隊今年的贊助夥伴，足總總幹事張炎有表示，今次贊助獲得現金的資助，但具體數字不予公開。同時富衛亦贊助港隊與韓職的FC首爾進行表演賽，對於今屆賽事延至賽前2星期才公布，足總主席霍啟山表示希望一次過公布所有詳情，同時被問及球迷覺得韓職球會的吸引力不足，他表示今次只是一次嘗試，同時是希望給予香港隊更多不同的比賽機會，實踐之前所說要增加香港隊今年在本地比賽的承諾。霍啟山又指，過去兩年賀歲盃以元老賽方式舉行，而今次嘗試以港隊，希望藉一個機會與球迷探討吸引的賀歲盃舉辦方向。同時被問到選擇大球場，霍稱是因為啟德方面表示日期方面未能安排比賽。
對於港隊在今年的國際賽期賽程，霍啟山表示會安排好各個國際賽日的比賽，當中包括9至10月的長賽期比賽，不過因為今次賽事贊助，將會在稍後公布。當中，香港隊會在3月對印度的亞洲盃外圍賽前進行一場友賽，而他表明暑假香港隊會與勁旅較量。暫委港隊主教練的盧比度表示，今次對FC首爾的比賽不在於勝負，而是在節日中給機會大家聚首，他表示自己已有代表隊人員的腹稿，不過需要時間與其他球會溝通。張炎有表示已向超聯球會通報賽期，亦獲得球會方面的支持，故稍後會公布更改部份的賽期。
FWD 富衛保險賀歲盃2026 ：中國香港 vs FC首爾
日期： 2026年2月21日（農曆年初五，星期六）
時間： 下午3時
地點： 香港大球場
門票發售詳情：
主場/作客球迷區：$380
主層/廂房層：$380
高層：$180
特惠票（長者/傷殘人士）：$180
家庭套票（共3張，其中一位必須要12歲以下小童）：$780
門票於2月3日於ticketflap發售