賀歲盃2026｜香港隊與FC首爾初五大球場迎新春　門票明日開售

香港足總今日（2日）宣布，獲得保險公司「富衛保險」作為今年贊助，並邀請到南韓韓職聯的FC首爾與香港隊在年初五（21日）在大球場進行表演賽。賽事獲得香港文化、體育及旅遊局，以及旅遊發展局支持進行全球宣傳，門票明日（3日）開售，門票分380及180元，還有780元的家庭票。

足總今日舉行記者會宣布獲得富衛作為香港隊今年的贊助夥伴，足總總幹事張炎有表示，今次贊助獲得現金的資助，但具體數字不予公開。同時富衛亦贊助港隊與韓職的FC首爾進行表演賽，對於今屆賽事延至賽前2星期才公布，足總主席霍啟山表示希望一次過公布所有詳情，同時被問及球迷覺得韓職球會的吸引力不足，他表示今次只是一次嘗試，同時是希望給予香港隊更多不同的比賽機會，實踐之前所說要增加香港隊今年在本地比賽的承諾。霍啟山又指，過去兩年賀歲盃以元老賽方式舉行，而今次嘗試以港隊，希望藉一個機會與球迷探討吸引的賀歲盃舉辦方向。同時被問到選擇大球場，霍稱是因為啟德方面表示日期方面未能安排比賽。