世界桌球大獎賽｜部分比賽場次改動留意換領門票

世界桌球大獎賽將於2月3日至8日再次登陸啟德體育園。全球排名前 32 位的頂尖桌球高手，包括三位「新香港人」卓林普(Judd Trump)、羅拔臣(Neil Robertson)以及「火箭」奧蘇利雲(Ronnie O'Sullivan)於主場出擊外，沙比(Mark Selby)、加蘭韋爾遜(Kyren Wilson)等頂級球手，國家桌球好手丁俊暉、趙心童等亦會同場競技。

留意賽程改動及門票安排

世界桌球巡迴賽(WST)日前公布，因應德國桌球大師賽的最新賽程，部分參與今次「世界桌球大獎賽2026」(內地：斯諾克世界大獎賽2026)的球手需更新行程，涉及2月3日及4日的8個場次賽事將有改動，其中3個場次將提前一日舉行。於2月1日晚上8時前已購買相關場次門票的觀眾，可憑原有門票按原定時段入場觀賽，到主辦方 F-Sports 設於啟德體藝館習藝坊入口旁的門票換領處，額外領取2月3至5日期間任何一場賽事的同等價值的門票一張。門票安排及賽程調整詳情，可瀏覽官方網站，或電郵至 [email protected]與 主辦方聯絡。