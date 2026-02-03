英聯盃｜4強次回合 阿仙奴有力再殺「車」

自2020年捧走英足盃後，未嘗打入任何重要盃賽決賽的「兵工廠」阿仙奴，季內正力爭四冠王，頭關當然想先攻下英聯盃，以壯聲威。該隊在4強首回合作客3比2打敗車路士，贏來說服力十足；今場次回合夫添返主場酋長球場出擊，有力雙殺對手。(球賽編號FB3130，2月4日04:00開賽)

阿仙奴前鋒選擇多

英超「一哥」阿仙奴求盃若渴，加上兵源強大，目前一隊除米基爾馬連奴及布卡約沙卡有傷外，差不多可全員出擊；單計3大前鋒包括上仗英聯盃入波的基奧基尼斯，以及已從長期傷患中完全康復過來的加比爾捷西斯及夏維斯，近期已先後士哥，每戰可輪流出場，足令任何敵衛頭痛。