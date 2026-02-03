英聯盃｜4強次回合 阿仙奴有力再殺「車」

自2020年捧走英足盃後，未嘗打入任何重要盃賽決賽的「兵工廠」阿仙奴，季內正力爭四冠王，頭關當然想先攻下英聯盃，以壯聲威。該隊在4強首回合作客3比2打敗車路士，贏來說服力十足；今場次回合夫添返主場酋長球場出擊，有力雙殺對手。(球賽編號FB3130，2月4日04:00開賽)
阿仙奴前鋒選擇多
英超「一哥」阿仙奴求盃若渴，加上兵源強大，目前一隊除米基爾馬連奴及布卡約沙卡有傷外，差不多可全員出擊；單計3大前鋒包括上仗英聯盃入波的基奧基尼斯，以及已從長期傷患中完全康復過來的加比爾捷西斯及夏維斯，近期已先後士哥，每戰可輪流出場，足令任何敵衛頭痛。
球隊首回合作客史丹福橋球場佔盡優勢，下半場中段領先3比1後；正如主帥阿迪達賽後所言，球隊有兩個絕佳機會可以擴大比分，結果反而被對手追近至2比3完場，令次回合仍有懸念。不過兵工廠今場繼續精銳盡出，加上計近3季英超主場對戰車路士錄得全勝，有力雙殺對手，先取得下月22日(周日)的決賽入場券。
車路士新教練求6連勝
車路士無疑近況理想，自從不敵阿仙奴後，新帥羅仙尼亞領軍已寫下各項賽事5連勝佳續；而首回合停賽的中場悍將摩西斯卡些度，今場可以復出。問題是藍軍始終傷兵不少，首回合焗用後備鋒將馬克基奧先掛帥，作用平平，進攻王牌高爾彭馬傷好初癒亦不敢用盡；球隊計季內作客8次出戰大小盃賽場場失波，今場倫敦打吡要焗攻翻盤，恐怕得不償失。
