NBA｜字母哥據報獲最少4項交易提議　會否加盟勇士與居里爭標？

距離NBA的最終交易日只有3日，據外國媒體指雖然密爾沃基公鹿曾表示不會交易當家球星的「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo），然而有傳公鹿獲得4支球隊表示興趣，而公鹿希望從中獲得一個具潛質的年輕球員及多個選秀權。
據ESPN報道，指他們獲悉有4支球隊對字母哥的交易感興趣，當中包括金州勇士、紐約人、邁亞密熱火及明尼蘇達木狼，其中報道稱勇士打算以今個賽季報銷的占美畢拿（Jimmy Butler）、古明加（Jonathan Kuminga）及波森斯基（Brandin Podziemski），再加上4個選秀權來交易安迪杜甘普及米利斯端納（Myles Turner），而這是最簡單而不涉及第3支隊伍的交易，勇士亦希望藉此為史堤芬居里（Stephen Curry）尋找最佳的爭標拍檔。
紐約人三方交易換走唐斯
至於紐約人方面，可能就涉及波特蘭拓荒者的三方交易，當中安迪杜甘普及賀列迪（Jrue Holiday）將加盟紐約人，而唐斯（Karl-Anthony Towns）、米基爾布歷捷斯（Mikal Bridges）及麥拜迪（Miles McBride）加盟拓荒者，公鹿就獲得耶保素利（Guerschon Yabusele）等3個球員及多個選秀權。而熱火就傳可能換出21歲中鋒的基利爾華利（Kel'el Ware）、希路（Tyler Herro）及涉及賭波事件的羅斯亞（Terry Rozier）。
公鹿目前在東岸已跌至第12，加上字母哥受傷至少休養4至6周，公鹿亦沒有公布其復出，故此在最後的3日將是公鹿尋求重建的機會。而ESPN指，字母哥近月已通知他希望與效力12年的公鹿分道揚鑣。安迪杜甘普在今個賽季為公鹿上陣30場，場均得分28.0分、10.0個籃板及5.6次助攻，投射命中率達64%。