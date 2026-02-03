NBA｜字母哥據報獲最少4項交易提議　會否加盟勇士與居里爭標？

距離NBA的最終交易日只有3日，據外國媒體指雖然密爾沃基公鹿曾表示不會交易當家球星的「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo），然而有傳公鹿獲得4支球隊表示興趣，而公鹿希望從中獲得一個具潛質的年輕球員及多個選秀權。

據ESPN報道，指他們獲悉有4支球隊對字母哥的交易感興趣，當中包括金州勇士、紐約人、邁亞密熱火及明尼蘇達木狼，其中報道稱勇士打算以今個賽季報銷的占美畢拿（Jimmy Butler）、古明加（Jonathan Kuminga）及波森斯基（Brandin Podziemski），再加上4個選秀權來交易安迪杜甘普及米利斯端納（Myles Turner），而這是最簡單而不涉及第3支隊伍的交易，勇士亦希望藉此為史堤芬居里（Stephen Curry）尋找最佳的爭標拍檔。