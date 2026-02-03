C朗「學」賓施馬玩出走　沙特阿拉伯聯賽如「無掩雞籠」

繼前法國國腳賓施馬（Karim Benzema），因為抗議伊蒂哈德開出的續約條件太差而離隊練習後，據報基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）亦「有樣學樣」，不滿艾納斯在轉會市場欠動作而罷踢，拒代表艾納斯出戰周一（2日）的聯賽。

希拉爾在周一宣布了賓施馬從伊蒂哈德加盟，據報是因為同樣由沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）支持的伊蒂哈德，向賓施馬開出「侮辱性」的續約條件，令這位前皇家馬德里射手一度缺陣球隊的訓練，並最終在轉會窗結束前加盟同樣由PIF控制的希拉爾。至於另一支PIF旗下球會的艾納斯，在周一對艾利雅德的比賽，當家球星的C朗卻缺陣。據葡萄牙《球報》指，C朗是抗議球會在轉會窗期間不及其他球會活躍。