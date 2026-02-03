C朗「學」賓施馬玩出走　沙特阿拉伯聯賽如「無掩雞籠」

繼前法國國腳賓施馬（Karim Benzema），因為抗議伊蒂哈德開出的續約條件太差而離隊練習後，據報基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）亦「有樣學樣」，不滿艾納斯在轉會市場欠動作而罷踢，拒代表艾納斯出戰周一（2日）的聯賽。
希拉爾在周一宣布了賓施馬從伊蒂哈德加盟，據報是因為同樣由沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）支持的伊蒂哈德，向賓施馬開出「侮辱性」的續約條件，令這位前皇家馬德里射手一度缺陣球隊的訓練，並最終在轉會窗結束前加盟同樣由PIF控制的希拉爾。至於另一支PIF旗下球會的艾納斯，在周一對艾利雅德的比賽，當家球星的C朗卻缺陣。據葡萄牙《球報》指，C朗是抗議球會在轉會窗期間不及其他球會活躍。
艾納斯冬窗僅簽1人
艾納斯的主帥佐治捷西斯（Jorge Jesus）早前曾表示，他曾希望在冬季轉會窗增兵，不過似乎艾納斯的財政不容許：「我說過有關於冬窗的狀況，我們沒有邀請很多外援球員，而艾納斯的財務狀況也不好，不容許這麼做。我希望是有1或2個，甚至是3個球員加盟我們。」艾納斯在今個1月就只簽入了伊拉克U23代表的鴨都卡廉（Haydeer Abdulkareem），而且仍未有上陣。相反與艾納斯爭標的希拉爾，除了確定獲得賓施馬之外，還從法國的雷恩簽入18歲前鋒穆哈密美迪（Mohamed Ｍeite）、前阿仙奴的守將柏保路馬尼（Pablo Mari），還有2個的沙特國腳。
據英國廣播公司（BBC）報道，C朗去年與艾納斯續約前，就曾傳獲得希拉爾提出借用的條件。而報道指，C朗對於爭標對手的希拉爾最後獲得了賓施馬而對球會感到困擾，據一位消息人士稱：「他只是好勝心強，不喜歡其他球會變得更強。」在周一的聯賽，希拉爾憑沙迪奧文尼（Sadio Mane）的入球1:0小勝艾利雅德，而希拉爾就0:0與另一支PIF球會的吉達艾阿里打成平手。