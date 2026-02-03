NBA｜黃蜂反勝鵜鶘7連勝　夏登傳「跳船」快艇不敵76人

夏洛特黃蜂在克服落後22分之下，主場以102:95擊敗新奧爾良鵜鶘，取得7連勝，並追上爭奪季後賽的資格。至於洛杉磯快艇，在占士夏登（James Harden）以個人理由缺陣下，以113:128不敵費城76人。

拿美路波爾（LaMelo Ball）在首節與對手的教練的查里斯李爾（Charles Lee）頭撼頭受傷，一度離場治理，而黃蜂半場就10次的失誤，在第2節一度被鵜鶘拉開過22分，半場仍落後49:64。不過鵜鶘未能保住作客的領先優勢，第4節開始就黃蜂一段9:0的攻勢反超，黃蜂之後亦保住領先位置，以102:95反勝。波爾雖然一度受傷，不過仍為黃蜂取得最多的24分，還有8個籃板及5次助攻，新秀第4選的古努比爾（Kon Knueppel）亦有17分。鵜鶘的特里梅菲（Trey Murphy）雖然取得全場最多的27分，但球隊下半場的命中率僅26.3%，只有10次命中，令黃蜂得以克服全場17次失誤的狀況。黃蜂連贏7場，是球隊自2016年3月以來的最長連勝，並以23勝28負在東岸排第11，與第10的阿特蘭大鷹隊只有1場差距。