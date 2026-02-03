F1｜羅素要單挑韋斯特本　平治仍觀望其他對手表現

平治車隊在周一（2日）為今年的一級方程式（F1）戰車，進行公開發布。平治車手的羅素（George Russell）認為自己將有力與韋斯特本（Max Verstappen）競逐總冠軍。

平治據報在上星期的試車有不俗表現，在新一季將作出大變動之下，戰車的實力可能有所改寫。羅素在車隊的發有會上表示：「我想要與麥斯（韋斯特本）單對單較量，顯然蘭度（諾里斯，Lando Norris）去年有個好的賽季，不過，這沒有增添了壓力。」對於賽車及車隊，羅素稱：「可能會有一些車迷或人們都期待平治對麥拿侖，因為明顯大家認為平治有較好的動力裝置。不過其他的廠商，也做出很好的動力系統，我們都知道，紅牛一直都有很出色的賽車。即使平治統治多年，讓他們落後的都只是引擎而不是他們的車，我們也當然知道麥斯有多好。所以我覺得他今年肯定會盡全力，這真是太好。」