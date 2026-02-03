米蘭冬奧｜意大利花樣滑冰選手因版權問題　不能以慣常Minions音樂參賽

米蘭科爾蒂納冬季奧運會即將展開，西班牙的花樣滑冰選手沙巴迪（Tomas-Llorenc Guarino Sabate）被通知因為版權問題，不能在比賽中採用他在這個賽季一直使用的動畫《迷你兵團》的音樂比賽，意味他將要用一套非慣常的比賽歌曲和表演參賽。

26歲的沙巴迪，在2025至26年的滑冰賽季，都會穿上黃色T裇藍色吊帶工人褲，配以《迷你兵團》的音樂表演。他在周一（2日）透過社交平台透露，因為環球影業拒絕批出許可，他不能再以這套音樂參與冬奧的比賽：「不幸的是，就在奧運會開幕前幾天，我被告知由於版權問題，我不再被允許使用這個表演方式。在上星期五得知這個消息時，距離我人生中最重要的比賽如此之近，真是令人無比失望。儘管如此，我仍然會迎難而上，盡我所能做到最好。」他指：「致我的粉絲們：我多麼希望能夠帶來更好的消息，但我對你們在今個賽季的支持感激不盡。我保證會全力以赴，為大家奉獻一場讓你們和我都引以為傲的比賽。」