熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
體育
出版：2026-Feb-03 14:42
更新：2026-Feb-03 14:42

米蘭冬奧｜意大利花樣滑冰選手因版權問題　不能以慣常Minions音樂參賽

分享：
2026 01 15T154138Z 199824920 UP1EM1F17LC85 RTRMADP 3 FIGURESKATING EUROPE

西班牙花樣滑冰選手沙巴迪以迷你兵團造型表演。(路透社)

adblk4

米蘭科爾蒂納冬季奧運會即將展開，西班牙的花樣滑冰選手沙巴迪（Tomas-Llorenc Guarino Sabate）被通知因為版權問題，不能在比賽中採用他在這個賽季一直使用的動畫《迷你兵團》的音樂比賽，意味他將要用一套非慣常的比賽歌曲和表演參賽。

26歲的沙巴迪，在2025至26年的滑冰賽季，都會穿上黃色T裇藍色吊帶工人褲，配以《迷你兵團》的音樂表演。他在周一（2日）透過社交平台透露，因為環球影業拒絕批出許可，他不能再以這套音樂參與冬奧的比賽：「不幸的是，就在奧運會開幕前幾天，我被告知由於版權問題，我不再被允許使用這個表演方式。在上星期五得知這個消息時，距離我人生中最重要的比賽如此之近，真是令人無比失望。儘管如此，我仍然會迎難而上，盡我所能做到最好。」他指：「致我的粉絲們：我多麼希望能夠帶來更好的消息，但我對你們在今個賽季的支持感激不盡。我保證會全力以赴，為大家奉獻一場讓你們和我都引以為傲的比賽。」

adblk5

沙巴迪的表演在多地都受到歡迎，雖然在今年的歐洲花樣滑冰錦標賽他只得第18，不過仍受到觀眾的支持。今次冬奧將是沙巴迪的首次奧運會，而他只有數日時間向賽會提交新的音樂。國際花樣滑冰聯會（ISU）表示留意到事件：「一旦我們掌握事件的更多細節，我們將酌情公佈。」他們指：「版權對所有藝術類運動來說都是一項挑戰。」ISU表示：「我們將繼續與版權相關方面合作，確保精彩的表演能夠配以動人的音樂。」

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務