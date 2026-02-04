意大利盃｜國米轉場冇失「拖」

意甲「一哥」國際米蘭，今晚深夜在意盃8強打頭陣，在中立場意乙蒙沙球場迎戰拖連奴；球隊近年在盃賽表現醒神，上圈大炒對手顯示霸氣及誠意足，對賽又剋住對手，今場有力法定時間輕鬆過關。(球賽編號FB3139，2月5日04:00開賽)
國米主場聖西路因為要準備本周五開幕的冬奧，今場賽事移師蒙沙主場上演。8強賽制仍是一場過分勝負，不設加時，法定時間打和即以互射12碼分勝負。國米及拖連奴的勝方，將跟拿玻里及科木的勝方，在4強作主客兩回合計對賽。
國米貴為2022及23年意盃盟主，對上3年內更兩度取得歐聯亞軍，盃賽經驗豐富；球隊雖然剛在歐聯聯賽僅以第10位晉級，要在淘汰圈附加賽鬥挪超勁旅波杜基林特，但由於在意甲分數上佔優，今夜將有餘力爭取在意盃贏波過關。
國米近況好有力輕取拖連奴
該隊上圈意盃由馬古斯杜林(Marcus Thuram)夥拍新星比奧艾斯保薛圖(Pio Esposito)組雙箭頭攻堅，二人合共攻入3球，最終5比1輕取意乙威尼斯。國米近況出色累計3連勝入10球，預料另一王牌射手拿達路馬天尼斯(Lautaro Martinez)亦有機會登場；加上近7次對賽全勝兼其中6場0失球，格食格下，今場甚至有力贏最少2球。
意甲中下游球隊拖連奴，上圈意盃以3比2擊敗羅馬，表現無疑搶鏡；但之後3戰聯賽1勝2負，只是剛戰1比0打敗弱旅萊切，才終止聯賽連敗吞足8蛋的困局。球隊近8屆意盃曾3次最佳成績打入8強止步，球員實力及近況均有距離，今場亦難逃提早出局的魔咒。
