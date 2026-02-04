意大利盃｜國米轉場冇失「拖」

意甲「一哥」國際米蘭，今晚深夜在意盃8強打頭陣，在中立場意乙蒙沙球場迎戰拖連奴；球隊近年在盃賽表現醒神，上圈大炒對手顯示霸氣及誠意足，對賽又剋住對手，今場有力法定時間輕鬆過關。(球賽編號FB3139，2月5日04:00開賽)

國米主場聖西路因為要準備本周五開幕的冬奧，今場賽事移師蒙沙主場上演。8強賽制仍是一場過分勝負，不設加時，法定時間打和即以互射12碼分勝負。國米及拖連奴的勝方，將跟拿玻里及科木的勝方，在4強作主客兩回合計對賽。