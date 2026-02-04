英聯盃｜爭入決賽不留手 曼城主場再捕鵲

英超甩轆，爭盃補數！「藍月」曼城剛戰英超大好形勢下，作客被熱刺逼和，爭霸再度落入極下風；今晚深夜惟有先收拾心情，在英聯盃4強次回合主場再鬥「喜鵲」紐卡素，就算已有2球在手的優勢，加上輪換陣容，仍然有力雙殺對手過關，熱捧主勝。(球賽編號FB3129，2月5日04:00開賽)

藍月主帥哥迪奧拿(Guardiola)首回合賽前說過：「當你勝出(英聯盃)，會幫到你贏得更多(獎盃)。」結果是球隊在該仗就算雙中堅是新人麥斯阿利尼(Max Alleyne)及卡胡辛洛夫(Khusanov)，門將是二號的查福特(Trafford)；但哥帥在中前場擺出最強陣容，並靠冬窗新兵安東尼施美安(Antoine Semenyo)及後備入場的卓基(Cherki)各入一球，2比0揚威聖占士公園球場，躋身3月22日在溫布萊的決賽，機會相當樂觀。