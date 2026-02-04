英聯盃｜爭入決賽不留手 曼城主場再捕鵲

英超甩轆，爭盃補數！「藍月」曼城剛戰英超大好形勢下，作客被熱刺逼和，爭霸再度落入極下風；今晚深夜惟有先收拾心情，在英聯盃4強次回合主場再鬥「喜鵲」紐卡素，就算已有2球在手的優勢，加上輪換陣容，仍然有力雙殺對手過關，熱捧主勝。(球賽編號FB3129，2月5日04:00開賽)
藍月主帥哥迪奧拿(Guardiola)首回合賽前說過：「當你勝出(英聯盃)，會幫到你贏得更多(獎盃)。」結果是球隊在該仗就算雙中堅是新人麥斯阿利尼(Max Alleyne)及卡胡辛洛夫(Khusanov)，門將是二號的查福特(Trafford)；但哥帥在中前場擺出最強陣容，並靠冬窗新兵安東尼施美安(Antoine Semenyo)及後備入場的卓基(Cherki)各入一球，2比0揚威聖占士公園球場，躋身3月22日在溫布萊的決賽，機會相當樂觀。
曼城主場對賽完勝
球隊剛戰英超作客熱刺領先2球下，下半場被對手追和，目前仍排次席落後阿仙奴6分；這是自2018年4月以來，藍月首次在半場領先2球或以上，最終未能勝出。球隊跟阿仙奴同樣正在4線爭霸，預計上仗英超後備出場的箭頭奧馬馬莫殊(Omar Marmoush)及菲爾科頓(Phil Foden)，今夜將會領銜攻堅，誓要延續近11次主場對賽全勝紐卡素的驕人往績，強勢入決賽，以提升眾將下半季在各戰線的爭霸信心。
聯賽盃成紐卡素最後希望
衛冕的紐卡素上仗首回合未落後前，箭頭尤尼韋沙(Yoane Wissa)兩度失機；下半場未失第2球前，後備出場的禾達美迪(Woltemade)對空門無法頂入，淨吞兩蛋有點欠運。球隊聯賽已落至中游，爭盃交代是唯一出途路；只是上仗英超作客利物浦，缺少兩大養傷的中場悍將般奴古馬雷斯(Bruno Guimaraes)及祖連頓(Joelinton)，被對手打開兩截大敗1比4。今場客軍就算讓上仗英超僅後備出場的尤尼韋沙及禾達美迪齊齊擔正全攻型出擊，只怕入不敷支，敗興而返。
